Feijóo: "Sánchez prefiere negociar referéndums, amnistías y desigualdades con los independentistas"

Pedro Sánchez cierra la puerta al gran pacto de Estado, pero sólo "de momento". Es la reflexión que ha hecho el candidato popular a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia tras su encuentro con el presidente del Gobierno en funciones en el Congreso de los Diputados. La reunión, de apenas una hora de duración, terminó con el líder del PP pidiendo el apoyo del PSOE para gobernar durante dos años, una propuesta que estaba condenada al fracaso desde el principio.

"De momento me he encontrado con el 'no es no', de momento, porque no voy a cejar en el empeño de ofrecer acuerdos y pactos", ha valorado Feijóo a la salida del encuentro, cuyo principal objetivo era desactivar la influencia de los partidos minoritarios en los gobiernos que están por venir. "Pero está claro que Sánchez prefiere negociar amnistías, referéndums y desigualdades económicas con el independentismo", ha valorado.

Feijóo ha dejado claro es su comparecencia que a Sánchez "no le interesa una investidura constitucionalista", aunque dice no renunciar a que los principales partidos de España "puedan caminar juntos". En paralelo, anunció que esta misma tarde hablaría con el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, después de que ayer no contestara a sus mensajes.

[Feijóo pide a Sánchez apoyo para una legislatura de dos años basada en seis pactos de Estado]

Fuentes de la dirección del PP aclaran que, aunque la conversación versará sobre "las prioridades del País Vasco", la gran sintonía histórica entre el vasco y el expresidente de Galicia podría servir para desbloquear el voto del PNV en la investidura, algo que los jeltzales se han encargado de desmentir en varias ocasiones. De hecho, se han negado a sentarse a negociar.

El PP, en cambio, no ceja en su empeño, y estaría dispuesto a ceder tres competencias previstas en el Estatuto de Autonomía de Euskadi y que el partido de Andoni Ortuzar reivindica de forma cíclica: la gestión de los tres aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián; el traspaso de Cercanías; y la gestión de la Seguridad Social.

Feijóo busca fórmulas para cambiar el que, a todas luces, es un billete perdedor para su investidura del próximo 26 de septiembre. Previsiblemente, se quedará a las puertas de la Moncloa, ya que reúne sólo 172 de los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta, por lo que arrebatar al PSOE el apoyo de partidos como el PNV o Junts se vuelve capital.

A sus ojos, es él y no Sánchez quien tiene derecho a gobernar. Primero, porque su formación fue la más votada en las urnas; y segundo, porque Felipe VI le pidió presentarse a la investidura. Por ello, dice, es "incomprensible" que menos del 6% de la población "cuya pretensión es acabar con el Estado" pueda condicionar la gobernabilidad del 94% restante.

"Yo no renuncio a que algún día los principales partidos de España puedan entenderse", ha proclamado Feijóo, tendiendo por última vez la mano a los socialistas.

Sigue los temas que te interesan