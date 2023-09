Yolanda Díaz: "La actitud de Rubiales es muy grave. Su suspensión es un clamor de la sociedad"

La decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de calificar como falta "grave" el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la entrega de premios de la final del Mundial ha tardado poco en llegar a la esfera política, metida de lleno en la polémica durante las últimas dos semanas. Tanto es así que sólo las peticiones de suspensión han sido capaces de unir los discursos de Yolanda Díaz e Irene Montero, enfrentadas desde que la vicepresidenta tomara la decisión de vetar a la ministra de Igualdad de las listas electorales de Sumar.

Sin mencionar explícitamente la sentencia del TAD, la ministra Montero también ha exigido en redes sociales "una respuesta ejemplar para acabar con el machismo" y ha criticado los métodos de evaluación del organismo, que en su análisis no considera que existiera "abuso de autoridad" por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales. Ese matiz, dicen desde la Federación, fue clave para calificar la falta como "grave" y librar así a su presidente de la suspensión.

Montero se ha pronunciado con contundencia pero ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz la que más a menudo se ha posicionado sobre el caso. Este mismo viernes afirmó que "la suspensión de Rubiales es un clamor de la sociedad".

¿De verdad alguien cree que el beso no consentido a Jenni Hermoso no tiene que ver con el abuso de autoridad? La sociedad exige una respuesta ejemplar y cambios profundos para acabar con el machismo y avanzar en igualdad. No estáis solas — Irene Montero (@IreneMontero) September 1, 2023

"Las instituciones tienen que estar a la altura y representar a la ciudadanía. Las actitudes de este señor son muy graves y deben ser tratadas como tal. Jenni, estamos contigo y con todas las mujeres", escribió en Twitter poco después de conocerse la decisión del TAD.

Sobre este caso, la ministra de Trabajo en funciones incluso ha confrontado en algunas ocasiones con la parte socialista del Gobierno por su falta de rapidez y contundencia contra el presidente de la Federación. La líder de Sumar comenzó la semana "lamentando profundamente" que la inhabilitación del presidente de la RFEF llegase por parte de la FIFA y no por parte del CSD, al que acusó de "ir lento".

La suspensión de Rubiales es un clamor de la sociedad. Las instituciones tienen que estar a la altura y representar a la ciudadanía. Las actitudes de este señor son muy graves y deben ser tratadas como tal.



Jenni, estamos contigo y con todas las mujeres. #SeAcabó — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) September 1, 2023

En paralelo, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, la líder de Sumar también está usando el caso Rubiales como punta de lanza para recuperar el Ministerio de Igualdad para su formación. De conseguirlo, no iría a parar a manos de Montero si no a alguien de su nuevo partido orgánico. La propia vicepresidenta apuesta por María Eugenia Rodríguez Palop como sustituta, aunque todavía no tiene el visto bueno del PSOE.

La postura contra Rubiales es una posición que también han replicado algunos otros dirigentes de la izquierda, sobre todo de Podemos, como el exportavoz parlamentario Pablo Echenique —"el TAD dice que la violencia sexual no es para tanto"— o el portavoz de Podemos Pablo Fernández, quien directamente acusó al presidente de la RFEF de agresión sexual. A lo largo de las horas, otros partidos se han ido sumando a las reivindicaciones.

La importancia de que el fallo del TAD considere "grave" y no "muy grave" la actitud de Rubiales lo cambia todo. Al no imponerle la máxima infracción permitida, el Consejo Superior de Deportes (CSD), que depende del Gobierno, no pueda suspenderle, a pesar de que lleva toda la semana amenazando con hacerlo.

En respuesta a la "inacción" del Ministerio de Deporte la plataforma feminista Libres y Combativas, impulsada por el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria, ha reunido a varios cientos de personas en la Puerta del Sol de Madrid en contra de la "vergonzosa" sentencia.

Al grito de "fuera Rubiales y la mafia machista", "basta" y "dimisión", las congregadas por Libres y Combativas han cargado desde última hora de la tarde "contra la cultura de la violación, los abusos y las agresiones, el machismo y el patriarcado". La portavoz de las convocantes, Coral Latorre, ha señalado que están "hartas de lágrimas de cocodrilo" y de que "muchos se intenten lavar la cara".

"Cuando creíamos que no podíamos sentir más vergüenza, ha salido el TAD diciendo que no encuentra que haya sido abuso de poder por parte de Rubiales a Jenni Hermoso. Hemos salido a decir que estamos hartas, que se acabó, que es algo que no podemos soportar más", ha asegurado.

[Iceta pide al TAD suspender a Rubiales "temporalmente" pese a tachar sus actos de 'graves']

Con apenas tiempo de convocatoria, la plataforma ha reunido a entre 200 y 300 personas (la mitad que el lunes pasado) a última hora de la tarde en Madrid, aunque la portavoz ha aclarado que se han organizado "más de 15 concentraciones" por toda España para pedir la dimisión de Rubiales "y la de todos esos machirulos que le han aplaudido y que lo rodean con un comportamiento vomitivo".

De esta forma, ha pedido que el Gobierno vaya más allá y actúe contra el entorno de Rubiales que le aplaudió durante la rueda de prensa del 25 de agosto y ha criticado que muchos intentan salvar su puesto y hacer como si no pasara nada.

Maniobras del Gobierno

De hecho, también el Gobierno se ha pronunciado contra el TAD y ya maniobra para buscar otra salida posible al caso Rubiales. El propio ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado que pedirá la suspensión temporal del presidente de la Federación aun a pesar de no contar con los mecanismos necesarios para hacerlo.

"A través del Artículo 102 de la Ley del Deporte, el CSD va a instar al TAD a que suspenda temporalmente de sus funciones a Luis Rubiales hasta que se resuelva definitivamente el expediente que le afecta. No puede hacerlo directamente el CSD por la calificación de las infracciones, pero sí puede hacerlo a través de la aplicación de la ley", ha asegurado.

Además, Iceta volvió a hacer hincapié durante su intervención en que desde el Gobierno "no comparten esa resolución [del TAD], aunque la respetan". Aun así, quiso asegurar que lucharán porque "prevalezca su criterio" en relación a la suspensión de Rubiales de sus funciones como presidente de la Federación.

El ministro de Cultura y Deporte dejó claro el estrecho trabajo del Ejecutivo junto a la FIFA para evitar que el deporte español se vea afectado por los actos de Luis Rubiales en la final del Mundial femenino de fútbol.

"Vamos a defender la dignidad y el honor del deporte español. Estamos en contacto con la FIFA para evitar que el daño que se ha hecho a nuestro deporte influya a nivel deportivo. La primera decisión de la RFEF fue retirar un escrito que se había presentado de manera temeraria y, que de haber sido presentado ante la FIFA, hubiese supuesto un grave perjuicio", señaló.

Sigue los temas que te interesan