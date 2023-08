Iceta responde a Díaz tras acusar de inacción a Sánchez contra Rubiales: "Hemos sido muy rápidos"

La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, compareció este martes, junto al ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, quien explicó las actuaciones llevadas a cabo en el denominado 'caso Rubiales'.

Tras la negativa de Rubiales a dimitir de su cargo al frente de la Federación, Iceta confirmó que siguen "a la espera de si el TAD incoa el procedimiento contra Luis Rubiales como muy grave". En ese caso, "propondremos la suspensión del presidente de la Federación Española del Fútbol, a todos los efectos, hasta que el Tribunal resuelva definitivamente", anunció.

"Desde el Gobierno hemos actuado tan pronto como los mecanismos legales nos lo han permitido. Fui el primero en calificar de "inaceptables" los comportamientos de Rubiales. Por ello, hemos actuado respetando lo que indica la Ley del Deporte: las Federaciones [Territoriales] tienen autoría para proponer el presidente y presentar una moción de censura", explicó.

Sobre los pasos dados desde el Gobierno añadió: "Se decidió actuar por iniciativa propia a través del CSD. Respetamos la independencia de la RFEF. No nos hemos reunido con ellos porque no queremos interferir. La Ley del Deporte nos obliga a respetar el funcionamiento interno de la RFEF y por ello se esperó a que en la Asamblea se pronunciaran al respecto. Ante la inacción, actuamos de manera inmediata".

"La Asamblea se celebra el viernes por la mañana, el Gobierno denuncia el viernes por la tarde y la FIFA actúa el sábado. Nos adelantamos en cuanto a nuestras posibilidades. Somos una sociedad moderna, que abandera la igualdad entre mujeres y hombres. Es inadmisible que comportamientos así empañen un hito tan importante, como es la victoria de la selección femenina en el Mundial", defendió.

"Hemos sido muy rápidos", sacó pecho Iceta. "El Gobierno está unido y comprometido con la igualdad entre la mujer y el hombre en el deporte. Puede haber alguna discrepancia de interpretación legal", señaló sobre las críticas de la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que acusó a Pedro Sánchez de inacción en el 'caso Rubiales'.

"Se acabó cualquier discriminación a la mujer en el deporte. Estamos ante una verdadera reacción social y deportiva que ahora de este país un país todavía mejor. La Ley de Paridad establece que el 1 de enero de 2024 todos los organismos deportivos deben contemplar la obligación de paridad", añadió.

A la espera del TAD

"El TAD es el que marca sus plazos y tiene un procedimiento establecido. Que el primer día se presenta la denuncia [el viernes] y no haya una resolución el lunes no parece un plazo muy largo", dijo sobre la deliberación del Tribunal que todavía no ha llegado.

El TAD pidió documentos para seguir con su procedimiento e Iceta detalló cuáles eran: "Nos ha pedido una copia íntegra de los comunicados emitidos por la RFEF, por Jenni Hermoso y FUTPRO. Nos dice que en la denuncia presentada por la Liga F hay documentos que no han podido ver y hay un vídeo de la declaración tras el partido de Jenni que no se ha podido ver. ¿Cuándo decidirá? Habitualmente se reúnen los jueves, pero pueden hacerlo antes. Nos comprometemos a que el CSD será extremadamente diligente".

En cuanto a las posibles dudas del Tribunal de considerar muy grave o no la falta de Rubiales dijo: "Todas las resoluciones del TAD son recurribles. Aún así, estamos absolutamente convencidos de que la denuncia que hemos presentado, de unos hechos muy graves, va a ser atendida. Vamos a ser absolutamente beligerantes".

Además, defendió la figura del ahora presidente interino de la RFEF Pedro Rocha: "Me gusta juzgar a la gente por sus actos y hemos recibido con satisfacción la primera declaración del interino, que habla de reestructuración profunda. Espero que los hechos acompañen a las palabras".

Las Territoriales y el TAD

La Comisión de Presidentes de Federaciones de ámbito Autonómico y Territoriales de la Federación Española de Fútbol, reunida este lunes en Madrid, acordó por unanimidad solicitar a Luis Rubiales que presente "de manera inmediata" su dimisión como presidente de la RFEF.

La RFEF anunció en un comunicado los acuerdos alcanzados por los responsables autonómicos que incluían también instar a Pedro Rocha, presidente interino tras la suspensión provisional de la FIFA a Rubiales, a "que se retire de inmediato la comunicación hecha en nombre de la Federación con FIFA y UEFA" conocida hoy para que actúen e impidan la participación de los equipos españoles por injerencia gubernamental.

El Gobierno sigue esperando la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sobre la denuncia que presentó el CSD. Víctor Francos compareció este lunes a la espera de la deliberación y avisó que no sabe cuándo la publicarán.

En este sentido, Francos recordó que si el TAD estima que la denuncia es correcta, y considera que los hechos son muy graves, el CSD activará las actuaciones que ya anunció en anteriores comparecencias, entre ellas la suspensión de Rubiales.

