La madre de Luis Rubiales cumple su primer día de encierro: "No me importa morir por la justicia"

Ángeles Béjar, madre de Luis Rubiales, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de este martes al estar cumpliendo su segundo día el encierro y huelga de hambre en una iglesia de Motril (Granada) junto a su cuñada para pedir justicia para su hijo. Un proceso que comenzó este lunes y que se mantendrá de manera indefinida.

El que fuese máximo dirigente de la RFEF fue suspendido de actividad por la FIFA tras la polémica del beso en la boca a la jugadora de la selección española de fútbol Jenni Hermoso.

Según han indicado a EFE tanto Ángeles como su cuñada se encuentran en buen estado, han pasado la noche bien "dentro de lo que cabe" y tienen la intención de mantener el encierro de forma indefinida.

Una noche en la que se han mantenido ciertos apoyos en la localidad granadina que se han acercado hasta la puerta de la parroquia de la Divina Pastora de Motril, donde mantienen el encierro ambas mujeres. Varios familiares del expresidente de la Federación y vecinos del pueblo acudieron hasta el lugar para defender a Luis Rubiales ante los medios por lo que consideran "una cacería" contra él.

Ángeles Béjar y su cuñada se quedaron en el interior de la parroquia aprovechando que se estaban haciendo las labores de limpieza y tras decirle al párroco de la iglesia que iban a pedir por su hijo.

El 'Programa del Verano' ha podido ponerse en contacto con la madre de Luis Rubiales y su progenitora ha asegurado que "no es justo lo que están haciendo con su hijo". "No me importa morir por la justicia. Mi hijo es una persona decente y no es justo lo que están haciendo", explicaba al citado programa. "Estoy bien, creo mucho en Dios y pido la verdad. Estaré hasta que mi cuerpo aguante. No pararé hasta que Jenni (Hermoso) diga la verdad", reseñó antes de dar por finalizada la conversación.

Ángeles Béjar también quiso mandar anteriormente un mensaje a Jenni Hermoso para pedirle que "mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos" y se encargó de reseñar que su hijo está viviendo "una cacería inhumana y sangrienta" por sus actos. Por último, insistió en que mantendrá su huelga "de manera indefinida, día y noche".

Las Federaciones piden que dimita

En la noche de este lunes, las Federaciones Territoriales pidieron la "dimisión inmediata" de Luis Rubiales y refrendaron todo su apoyo hacia Pedro Rocha, presidente de la Real Federación Española de Fútbol interino. Tras más de cinco horas de reunión, el organismo llegó a esa decisión.

Por otro lado, también pidieron a Rocha que anulase el documento que se envió desde la Federación el pasado viernes a la UEFA para solicitar que los clubes españoles se quedasen fueran de las competiciones europeas.

"Hemos instado al presidente Pedro Rocha a que se retire de inmediato la última comunicación en nombre de la Federación con FIFA y UEFA que hemos conocido en el día de hoy", aseguraba el comunicado reproducido por las Territoriales una vez finalizó la reunión que mantuvieron.

