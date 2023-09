El TAD califica sólo de "infracción grave" la conducta de Rubiales: el CSD no podrá suspenderle

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abre expediente a Luis Rubiales por dos "infracciones graves", pero no "muy graves", por su conducta en la final del Mundial y el Consejo Superior de Deportes (CSD) no podrá inhabilitar al expresidente de la RFEF. El TAD estudió la denuncia que le trasladó el CSD y consideró que no hubo "abuso de autoridad" en sus comportamientos, como el beso a Jenni Hermoso.

En el caso de que el TAD hubiera calificado la conducta de Rubiales como "infracción muy grave", el CSD podría haber convocado en 48 horas a la Comisión Directiva para suspender de forma cautelar y provisional al expresidente de la RFEF. Sin embargo, ahora el organismo dirigido por Víctor Francos no podrá actuar tal y como pretendía.

Debido a que su comportamiento ha sido calificado como "grave" por el TAD, la sanción máxima para Luis Rubiales, en caso de haberla, sería de hasta dos años según se recoge en la Ley del Deporte de 1990, todavía vigente.

El TAD, que el lunes comenzó a analizar la petición razonada contra Luis Rubiales, deliberó tras recibir el martes la documentación adicional solicitada al CSD. Esta incluía los comunicados emitidos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por la futbolista Jenni Hermoso y por el sindicato Futpro, además de documentación adjunta a la denuncia presentada por la Liga Profesional de Fútbol Femenino (Liga-F) y un vídeo de la propia jugadora.

En la petición razonada, el ente federativo expuso una posible vulneración de los artículos 76.1.a de la Ley del Deporte que hace referencia a los "abusos de notoriedad" y 14.h del Real Decreto 1591/1992 a los "actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos".

Con la Ley del Deporte de 1990, un comportamiento que atente "a la dignidad o decoro deportivo" solo tiene una sanción de hasta dos años. Con la nueva Ley del Deporte del 2022, paralizada tras incumplir el Gobierno el plazo, el TAD podría haber deliberado sobre si hubo un "beso a la fuerza", lo cual conllevaría un castigo que iría entre los dos y quince años de inhabilitación en el cargo.

La nueva Ley del Deporte no se pudo aplicar por la inacción de José Manuel Franco, que ocupó la presidencia del CSD hasta mediados de junio, y el TAD decidió solo sobre si existió un "abuso de autoridad" de Rubiales sobre Jenni Hermoso.

Al no poder suspender el CSD sine die a Rubiales, significa que el mandatario podría recuperar su cargo en unos meses. Por ahora, está suspendido durante 90 días desde el pasado 26 de agosto tras la actuación de la FIFA en el caso.

