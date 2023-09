La última hora del 'caso Rubiales', en directo| Su futuro y la decisión inminente del TAD

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha confirmado este viernes que Luis Rubiales debería haber dimitido tras el beso a Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial. "Había tres cosas: pedir perdón de verdad; explicar lo que se ha hecho con el fútbol femenino y plantear la dimisión. Era un gesto coherente y el mejor para mostrar arrepentimiento por unas situaciones que van en contra del sentido común", ha dicho.

Alejandro Blanco ha aprovechado su intervención para defenderse tras los reproches por no haberse pronunciado antes. "No estoy en una carrera por ser el primero que condena. Cuando hay un problema, primero intento solucionarlo, y es lo que he hecho interviniendo con la persona. Los gestos que vi son inapropiados e inaceptables", ha añadido.

"¿Por qué no fui a la Asamblea? No voy a todas las asambleas de las federaciones. No era para que yo fuese. Voy cuando se presentan los presupuestos y se habla del presente y futuro. No tenía que estar allí, era un tema del mundo del deporte", ha puntualizado.