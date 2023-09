La Federación quiere que una mujer sustituya a Vilda en la Selección: Sonia Bermúdez, la favorita

La Federación Española de Fútbol (RFEF) sigue con su reestructuración a la espera de la resolución del TAD sobre Luis Rubiales. Uno de los focos está puesto sobre el todavía seleccionador femenino Jorge Vilda. La postura en el ente federativo está clara: le quieren fuera del cargo. Y surgen dos preguntas: ¿cuándo saldrá y quién le sustituirá?

La RFEF quería tener atada la salida de Vilda entre este jueves y el viernes, pero habrá que esperar hasta la próxima semana. Así lo señaló Pedro Rocha, presidente interino tras la inhabilitación de Rubiales por parte de la FIFA (90 días), que sí ratificó a Luis de la Fuente como seleccionador masculino.

Mientras se soluciona el adiós de Vilda, en la Federación ven claro quién encajaría como su reemplazo en el banquillo de la Absoluta: Sonia Bermúdez. La exfutbolista, ahora seleccionadora sub20 y sub19 -con la que ganó la Eurocopa este año-, es la mejor alternativa.

Apostar por Sonia Bermúdez sería romper con toda la etapa Vilda -y Rubiales-, lo cual sería bien visto en el plano político y en el social, tan críticos estos días con la RFEF, y dentro de un vestuario que ha dejado clara su postura. La figura del que por ahora es el seleccionador quedó de nuevo tocada con la carta, firmada por 80 jugadoras y exjugadoras, en la que también se le criticaba a él por su apoyo a Rubiales.

Sonia, que tuvo una carrera como futbolista de más de 20 años y fue con España al Mundial de 2015, no fue una de las firmantes. Sin embargo, sí dio su apoyo a Jenni Hermoso y al resto del equipo con un comunicado de parte del cuerpo técnico de la Selección. En el escrito condenaba la conducta de Rubiales, denunciaba su incomodidad por tener que asistir con obligatoriedad a la Asamblea del día 25 -Bermúdez fue colocada en primera fila- y respaldaba el propio comunicado de las jugadoras.

Sonia Bermúdez RFEF

Montse Tomé, con menos papeletas

La otra candidata es también una mujer, Montse Tomé. La segunda entrenadora de Vilda es una opción, aunque con menos posibilidades porque su figura se puede ver desde fuera como una apuesta continuista. En la Asamblea, Rubiales propuso delante de todo el mundo un "buen contrato" para ella y que pasara a ser directora deportiva.

Pero el nombre de Montse aparecía el primero en la carta del cuerpo técnico en la que sus firmantes también ponían sus cargos a disposición de la RFEF. Como Sonia, se sintió expuesta al ser colocada en el frente durante el discurso de Rubiales. Ambas fueron de las primeras en salir del salón. Sin embargo, la Federación quiere romper con todo lo anterior en su reestructuración y de ahí que Bermúdez, que también fue compañera de algunas de las internacionales, sea la favorita al puesto.

Sonia Bermúdez y Montse Tomé, a la izquierda en primera fila, durante el discurso de Rubiales

Mientras tanto, a Vilda se le acumulan los reveses. Sus aciertos técnicos durante el Mundial que parecían reafirmarle en el cargo tras la polémica de 'las 15' han pasado casi al olvido. Sus aplausos a Rubiales, a diferencia de los de De la Fuente, le han condenado. "Un borrón se le puede perdonar [a De la Fuente]. A otros como Vilda... no es un borrón, son muchos borrones y eso es más complicado", decía Paco Díez, presidente de la Federación madrileña, en la COPE.

Las Territoriales han pedido un informe de su contrato y cláusulas y la RFEF busca la manera de cerrar su adiós. Rocha, cauto en cuanto a su futuro, emplaza un anuncio a la semana que viene: "En este momento no podemos decir que Jorge Vilda no sea o vaya a dejar de ser el seleccionador español. No hemos hablado todavía con él y antes que nada hay que hablar con él", dijo el presidente interino desde Montecarlo.

Allí en Mónaco se celebró este jueves el sorteo de la Champions League y la gala anual de la UEFA. El nombre de Jorge Vilda, aunque este no acudiera, estaba sobre la mesa al ser uno de los nominados a mejor entrenador en fútbol femenino. A primera hora del día se filtró que el ganador no sería él sino Sarina Weigman, la seleccionadora de Inglaterra y finalista del Mundial.

Weigman, cuando recogió el premio, quiso lanzar un guiño a las futbolistas de la Selección en su discurso: "Soy mujer y madre de dos hijas. Le dedico el premio a las jugadoras de España por su gran fútbol en el Mundial. En estos momentos deberían estar celebrando el título y no es así", dijo en alusión a lo que pasa con el 'caso Rubiales'. Rocha, tras la gala, se acercó a la seleccionadora para agradecer sus palabras y pedir disculpas en nombre del fútbol español.

La próxima lista

España tiene que dar una nueva lista para su selección femenina en solo dos semanas. La RFEF acelera con el adiós de Vilda, ya que quiere esquivar una bala en forma de amenaza, que es la negativa de las 23 campeonas del mundo (y las 12 'rebeldes') a acudir a la Selección mientras sigan Rubiales (por ahora suspendido) y/o el actual seleccionador.

La sucesión está en marcha y, a falta de resolver cómo se cerrará la salida de Vilda, la RFEF ya tiene en Sonia Bermúdez su favorita para coger el testigo a los mandos de la flamante selección campeona del Mundial.

