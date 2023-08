Aitana Bonmatí, mejor jugadora de la UEFA: "No permitamos abusos de poder, estamos con Jenni"

Aitana Bonmatí (Villanueva y Geltrú, 1998) es la mejor jugadora de Europa según la UEFA. La futbolista de 25 años se llevó este jueves el premio durante la gala celebrada en Montecarlo (Mónaco). Superó en las votaciones a Olga Carmona, su compañera en la Selección, y a la australiana Sam Kerr.

Sigue el 2023 mágico de Aitana. Ganó en junio la Champions con el FC Barcelona, en Eindhoven (Países Bajos), y hace 11 se proclamó campeona del mundo con España, en Sídney (Australia). La FIFA ya la eligió mejor jugadora del torneo de selecciones y sigue recogiendo premios individuales por su gran temporada.

Aitana Bonmatí sucede a otra española, Alexia Putellas, que se llevó el galardón de la UEFA los dos últimos años. Continúa el dominio del fútbol español femenino, a pesar de la crisis en la RFEF que acompañó al éxito en el Mundial.

Un discurso para Jenni

En su discurso, Aitana Bonmatí tuvo unas palabras sobre la polémica con Luis Rubiales y su beso a Jenni Hermoso. Antes Sarina Weigman, seleccionadora de Inglaterra, que se llevó el premio por delante de Jorge Vilda, 'compartió' su galardón con las jugadoras españolas por lo ocurrido.

"Buenas tardes a todos. Me gustaría felicitar a todas las nominadas. Es un orgullo y un privilegio estar aquí. Me gustaría compartir este premio con mis compañeras, porque sin ella no estaría aquí. Sin ellas, sin mi equipo y sin el staff técnico no lo podría haber logrado", comenzó su discurso.

"Soy una persona ambiciosa e inconformista y eso es lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Además, tengo la oportunidad de jugar en un equipo muy importante que me ha dado la oportunidad de llegar a lo más alto", añadió.

"Quiero agradecer a Sarina [Weigman] sus palabras por acordarse de lo ocurrido. Han sido semanas difíciles y no se está hablando mucho de lo que hemos conseguido, por eso quiero mandar un mensaje. Como sociedad no podemos permitir que se haga abuso de poder ni que haya faltas de respeto en una relación laboral. Quiero acordarme de Jenni y todas las mujeres que están pasando por lo mismo: estamos con vosotras. Tenemos que seguir trabajando para que esta sociedad mejore", concluyó.

