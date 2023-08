Irene Montero apunta a De la Fuente y Vilda y pide "cambios profundos" en la RFEF más allá de Rubiales

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha pedido "una respuesta ejemplar" y "cambios profundos" en la RFEF tras el caso del ahora expresidente de la institución Luis Rubiales. Sobre los seleccionadores nacionales Luis de la Fuente y Jorge Vilda, la ministra no ha pedido expresamente su cese o renuncia, delegando dicha decisión a "quienes saben más sobre qué cambios se deben hacer y cómo", pero sí ha afirmado que "hay una demanda" de grandes modificaciones.

"Creo que toda la sociedad está pidiendo una respuesta ejemplar y cambios profundos", ha afirmado Montero este lunes en una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena Ser. Sobre la no dimisión de Rubiales el viernes, la ministra se ha mostrado sorprendida de que el expresidente de la RFEF "no hubiese entendido nada de lo que estaba pasando". "Millones de personas estaban esperando una reacción ejemplar ante un beso no consentido", ha lamentado Montero.

Más allá del caso Rubiales, la ministra en funciones ha denunciado que no es un tema aislado. "Muchas mujeres han visto lo mismo en compañeros de trabajo y familiares", ha asegurado, añadiendo que "muchas conductas" siguen estando "normalizadas". "Hay muchos otros millones de besos y tocamientos no consentidos en el trabajo", ha añadido.

Sin embargo, Montero sí ha celebrado que "la sociedad está tremendamente avanzada" y que "el feminismo lo está cambiando todo". "La sociedad está dando pasos", ha aseverado.

Sobre si el Gobierno de España debió actuar antes, la ministra en funciones ha aclarado que "en el caso de un beso no consentido" el Ejecutivo "tiene la obligación de actuar". "Teníamos la obligación de actuar con contundencia", ha asegurado, apuntillando que "el Estado tiene la obligación con todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia sexual".

El seleccionador del equipo nacional masculino, Luis de la Fuente, emitió un comunicado el sábado en el que condena "sin paliativos el comportamiento equivocado y fuera de lugar del presidente de la RFEF". "Los hechos protagonizados por Rubiales no respetaron el mínimo protocolo que debe seguirse en estos actos de celebración, y no son edificantes ni apropiados para una persona que estaba representando a todo el fútbol español", sentenciaba el seleccionador nacional masculino.

En la misma línea, el seleccionador femenino, Jorge Vilda, definió el comportamiento de Rubiales como "impropio". "Lamento profundamente que la victoria del fútbol femenino español se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio que nuestro hasta ahora máximo dirigente, Luis Rubiales, ha realizado y que él mismo ha reconocido", condenó Vilda.

Ambos seleccionadores emitieron sus particulares comunicados apenas 24 horas después de estar aplaudiendo el discurso del expresidente Rubiales el viernes durante la Asamblea de la RFEF y después de la sanción de la FIFA anunciada el mismo sábado.

Este lunes la cúpula de la RFEF, ahora comandada por Pedro Rocha, y los presidentes de las federaciones autonómicas se reunirán a las 16.00 para analizar y evaluar la situación actual de la institución, las decisiones tomadas y los próximos pasos que se deben dar.

Díaz denuncia falta de paridad

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha afirmado este lunes en La Hora de la 1 de TVE que sintió "auténtica vergüenza" cuando escuchó el discurso de Rubiales del pasado viernes. Díaz ha querido mostrar su apoyo a la futbolista Jenni Hermoso asegurando que ahora hay que "protegerla de forma íntegra".

La ministra en funciones ha confirmado que ha presentado una nueva denuncia ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) por considerar que la RFEF bajo la presidencia de Luis Rubiales incumple la ley en materia de paridad.

Díaz ha abogado por "depurar las responsabilidades personales que cometió el señor Rubiales, pero también desplegar toda la eficacia de la legalidad del Ministerio de Trabajo, en este caso la Inspección de Trabajo, para cumplir con la igualdad en nuestro país" y "corregir las diferencias retributivas que tienen las deportistas femeninas".

Según han explicado fuentes de Sumar a Europa Press, la denuncia ante el CSD se basa en el supuesto incumplimiento de la obligación de paridad establecida en el artículo 47.7 de la Ley 39/2022, en relación con la Ley 3/2007, "puesto que de sus 20 integrantes solo dos son mujeres".

