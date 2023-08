Rocha convoca a los 19 barones territoriales de la RFEF para gestionar la era post-Rubiales

El núcleo duro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) vive un auténtico huracán. Tras las actuaciones de Luis Rubiales el pasado domingo ante la victoria de la selección española en el mundial de fútbol, el presidente interino, Pedro Rocha, reunirá este lunes de manera "extraordinaria y urgente" a los presidentes de las federaciones autonómicas para realizar un "análisis y evaluación" de la suspensión del presidente suspendido por la FIFA.

El encuentro de los barones territoriales tendrá lugar a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a las 16:15 horas, en segunda convocatoria. En su orden del día, incluirán un "análisis y evaluación de la situación actual y evaluación de las decisiones o actuaciones a adoptar" al que seguirá un turno para ruegos y preguntas, según comunicó la RFEF.

La tarea que debe afrontar el organismo es complicada, sobre todo, tras la oleada de dimisiones en la Junta Directiva a tenor de las declaraciones vertidas por Rubiales en la última Asamblea General Extraordinaria de la RFEF. Quien encabezará esta nueva etapa post-Rubiales como presidente interino es Pedro Rocha, hasta ahora vicepresidente del organismo y mano derecha de Rubiales. Al menos hasta 2024, cuando se decidirá quién ocupa la presidencia del organismo.

Rocha, que estaba también al frente de la Federación Territorial de Extremadura, era el único vicepresidente tras la destitución de los demás por parte de Rubiales. Entre sus primeras decisiones, no solo ha estado la convocatoria de la reunión de los presidentes autonómicos. También la de eliminar un comunicado de la RFEF en el que el organismo cargaba contra Jennifer Hermoso.

Como contamos en EL ESPAÑOL, el documento criticaba un comunicado de la jugadora en el que hablaba de haber recibido presiones y en el que aseguraba que las palabras del presidente federativo eran "categóricamente falsas". En el escrito, la Federación la acusaba de mentirosa y apuntaba que “había sido abducida por el sindicato FutPro”.

Quiénes son los barones territoriales

Entre los desertores a nivel autonómico se encuentran algunos nombres como José Ángel Peláez Montes, presidente de la Federación Cántabra de Fútbol; Joan Soteras Vigo, presidente de la Federación Catalana de Fútbol; Rafael del Amo Arizu, de la Federación Navarra, y Salvador Gomar Fayos, de la Comunidad Valenciana. Todos ellos presentaron su dimisión de la Junta Directiva el mismo día en que conocieron la negativa de Rubiales a dimitir. También Javier Landeta, presidente de la Federación Vasca de Fútbol, aseguró presentar su dimisión en la próxima reunión de directivos.

"He presentado mi dimisión después de ver que Luis Rubiales sigue encabezando la Federación. He sido el único presidente que se lo ha dicho mirándole a la cara. Yo creí en un proyecto femenino que no había y él apostó por ello, con 27 millones de euros, estoy súper agradecido. Pero creo, sobre todo por lo que pasó en el palco, que es inaceptable", anunció Del Amo en declaraciones a TVE.

Las dimisiones de la Junta Directiva de la RFEF.

Quien sí ha declarado un apoyo acérrimo y sin complejos a Rubiales ha sido uno de sus brazos fuertes durante su periplo en la RFEF: José Ramón Cuetos Lobo, el presidente de la Real Federación de Futbol del Principado de Asturias. En declaraciones a diferentes medios locales durante este fin de semana, aseguró que el presidente inhabilitado “sufre una campaña de acoso desde hace cinco años” y consideró suficientes las disculpas. Como comentó a La Nueva España, “Rubiales ha pedido disculpas. Apoyo que siga en el cargo porque es lo mejor para el fútbol español”.

José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la federación asturiana.

En una línea radicalmente distinta se encuentra Marcelino S. Maté, presidente de la Real Federación de Castilla y León. Tras el sonoro y reiterado “no voy a dimitir” de Rubiales, el dirigente del fútbol castellano leonés negó las afirmaciones acerca de que Rubiales se había reunido con los presidentes autonómicos para decidir qué hacer. Según Maté, el encuentro del viernes fue “un paripé” –en el cual no se le vio aplaudiendo– y apuntó que “el futbol de Castilla y León está en contra de los actos protagonizados por Rubiales”.

Hay que recordar que el dirigente de la federación castellano leonesa estaba muy unido a Ángel María Villar, el predecesor de Rubiales en la RFEF. Tanto que aparecía en el auto dictado por Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional –en el que decretaba prisión sin fianza al ex presidente de la federación de fútbol– como una persona muy cercana a Villar y consciente de las presuntas prácticas corruptas del organismo. De hecho, Maté iba a ser designado vicepresidente de la RFEF por Villar.

Marcelino S. Maté.

Quienes no se han pronunciado hasta el momento o, al menos, no han dejado clara su postura en torno a la crisis del beso son el resto de barones territoriales: un total de 11. Entre ellos, quien guarda silencio, pero también un pasado polémico con el fútbol femenino es Óscar Fle Latorre, el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol.

Como recoge aragondigital.es, hace tres años, el dirigente aragonés y su junta directiva alcanzaron el clímax de enfrentamiento con el Zaragoza Femenino. Les acusaban de expulsar de los Campos de la Federación Aragonesa a más de 150 niñas del club. No obstante, como se ha podido saber este año, los dirigentes han sido finalmente absueltos del delito de coacciones que se les imputaba

Otros como Antonio García Gaona, el presidente de la Federación de Fútbol de la Ceuta, se limitan a pedir prudencia. Según El Faro de Ceuta, el dirigente se ha limitado a felicitar a las jugadoras por el éxito en el Mundial Femenino y remite su valoración sobre lo sucedido con Rubiales a la reunión que convocará el 29 de agosto de su Junta Directiva para decidir la postura a adoptar en torno a lo acontecido: “Esta Federación considera que es preciso tener prudencia y confiar en la justicia, ya que estos hechos se encuentran judicializados tanto a nivel deportivo como por los órganos judiciales ordinarios”.

Tampoco ha habido pronunciamiento ninguno por parte de Jacinto Alonso, de la federación de La Rioja, quien fue uno de los primeros nombramientos de Rubiales cuando llegó al poder y también uno de los imputados por el juez Pedraz en la operación Soule. Como él, también guardan silencio Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, y José Manuel Monje Carrillo, presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia.

El dirigente gallego, muy próximo a Rubiales, se mantiene de perfil. En su día, le condenaron por prevaricación en una pieza separada de la Operación Patos. Sin embargo, después, la Audiencia Provincial de Pontevedra estimó parcialmente el recurso de Louzán. Así, le absolvió del delito de fraude, por el que fue condenado a dos años de cárcel, pero no levantó su inhabilitación. Por su parte, Monje Carrillo, guarda un silencio sepulcral hasta ahora, aunque es cierto que en anteriores declaraciones ha llegado a afirmar que “la Federación ha dado un giro de 180 grados con Rubiales” y la gestión “ha mejorado”.

De izq. a dcha. y de arriba a abajo: Óscar Fle Latorre, Manuel Monje, Antonio García, Jacinto Alonso, Rafael Louzán y Pedro Rocha).

Sin equipo técnico

Más allá de lo sucedido a puerta cerrada entre trajes y corbatas, lo cierto es que al aluvión de dimisiones tras las palabras de Rubiales le ha seguido otra oleada de renuncias a la RFEF. Apenas unas horas después del famoso discurso, 11 integrantes del cuerpo técnico de Jorge Vilda, el seleccionador del equipo femenino, “ante las inaceptables actitudes y manifestaciones realizadas por el máximo dirigente”, apuntaron en un comunicado.

Como contamos en EL ESPAÑOL, una de las firmantes del comunicado es Montse Tomé, segunda de Vilda, a la que Rubiales había ofrecido en su comparecencia de este viernes el puesto de directora deportiva de fútbol femenino en la Federación. En el escrito manifiestan "su más firme y rotunda condena ante la conducta mostrada por el presidente de la Federción Española de Fútbol", Luis Rubiales, con Jenni Hermoso.

A lo largo del texto, explican cómo tuvieron que "asistir obligatoriamente" a la Asamblea y que en la misma "se produjo un hecho especialmente hiriente para este cuerpo técnico", puesto que "a varias de las integrantes femeninas del staff técnico se les obligó a colocarse en primera fila, exponiendo su imagen e intentando dar a entender a la sociedad y jugadoras, que compartían las tesis del presidente de la RFEF".

A estas duras palabras dirigidas a Rubiales le han seguido otras dos puñaladas, y es que Luis de la Fuente, seleccionador nacional masculino, y Vilda han cambiado también su discurso después de conocer la sentencia por parte de la FIFA. De la Fuente ha dejado claro en un comunicado que el comportamiento del hasta ahora presidente de la RFEF ha sido “equivocado” y ha estado “fuera de lugar”.

De igual modo, Vilda deploró este sábado "los acontecimientos sucedidos desde que España ganó por primera vez en su historia la Copa del Mundo Femenina", por "empañar un triunfo merecido", además de lamentar el "comportamiento impropio" de Rubiales. Ambos, sin embargo, aplaudieron el discurso efusivo del ya ex presidente de la RFEF en Las Rozas cuando proclamaba: “Aquí está la verdad, sin amarillismos. Aquí está la verdad de lo que ha sucedido. La gente que me conoce bien sabe perfectamente que no hay nada más, y estas son mis explicaciones”.

