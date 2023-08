Las tres caras de Sira, hija de Luis Enrique: amazona de éxito, 'influencer' y graduada en Turismo

Poco más de dos kilómetros separan el colegio Elisburu —hoy llamado Pumarín— del centro deportivo Las Mestas, ambos en Gijón (Asturias). Se tarda una media hora andando en llegar de un punto a otro de la ciudad. Una ruta sentimental que ha unido a este padre e hija para siempre. En la escuela, Luis Enrique, de 53 años, entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), empezó a despuntar como futbolista siendo un niño y allí, probablemente, marcó su primer gol.

En el circuito hípico, la segunda de sus tres hijos, Sira Martínez Cullell, de 23 años, logró el pasado martes 22 de agosto la primera victoria de la competición de saltos Gijón Horse Jumping e hizo que el himno de España inaugurase el certamen de la villa de Jovellanos. Un triunfo que consiguió a lomos de su yegua de velocidad, Devise Du Salbey. Junto a ella, obtuvo un tiempo de 61,35 segundos, una marca a la que nadie se acercó.

Juntas, también han participado en tres campeonatos este verano, dos en Chantilly y uno en Fontainebleau, Francia. Entre las más de 8.000 personas que pasaron por las gradas de Las Mestas el primer día, se encontraba toda su familia asturiana: sus abuelos, Luis Felipe, ex carpintero, y Nelly, ex modista, sus tíos —Felipe, policía local en Gijón, y María Argentina— y sus primas, quienes vivieron con auténtica emoción su conquista.

El que no pudo viajar hasta allí fue su padre, debido a sus compromisos profesionales con el PSG, por el que fichó el pasado cinco de julio. Actualmente está muy involucrado en las negociaciones para que Mbappé, la estrella del equipo galo, renueve con el club. "Nada más terminar, le llamé para contárselo. Él ya lo sabía porque me había seguido en directo, pero le dio un poco de rabia haberse perdido este momento tan especial", desveló la amazona a Manfredo Álvarez, de Cadena Ser Gijón y amigo de Luis Enrique desde hace más de 30 años.

Probablemente, el comunicador es el único periodista del país que tiene su número de teléfono. El ex seleccionador nacional, quien siempre que da una entrevista lo hace con Álvarez y con el que tiene una relación tan íntima que entre los dos se llaman divertidamente "cotón" (trapo deshilachado para limpiar la grasa), no tiene WhatsApp, pero sí Telegram. Manfredo le felicitó a través de esa aplicación: "Le envié un mensaje. Y él me contestó: "¡Esa raza gijonesa triunfando en Las Mestas!".

Los caballos y otros amores

Sira descubrió su pasión por la hípica a los cinco años, precisamente, en la ciudad asturiana, donde ha pasado muchos veranos y Navidades. "En verano íbamos a Gijón, donde nació mi padre. En los prados hay caballos sueltos. ¡Quería tocarlos! Siempre ha sido mi animal favorito", contó a este periodista hace tres años, a finales de 2020, en su primera entrevista exclusiva para un medio de comunicación, en este caso Vanity Fair.

Intentó dedicarse al fútbol, pero no se le daba bien. A los siete años, comenzó a montar en el Open Sports Club de Barcelona, un centro de alto rendimiento ecuestre a las afueras de la Ciudad Condal. Su primera entrenadora fue la amazona Margaret Mollet, quien más tarde se convertiría en su "suegra".

Sira inició una relación sentimental con el hijo de ésta, Paco Goyoaga Mollet, nieto de Paco Goyoaga, campeón del mundo y una de las leyendas de la hípica española, quien tomó el relevo de su madre y se convirtió en su técnico deportivo. La pareja, que siempre iba acompañada de su mascota, mantuvo una sólida relación de varios años hasta 2020, aproximadamente.

En 2021, Sira inició un noviazgo con el valenciano Ferran Torres, jugador del Barça, con el que rompió este mismo año y quien ha sido noticia recientemente por el gran tatuaje que se ha hecho en la espalda con dos grandes alas, como las del Ave Fénix, una corona y la siguiente frase: "Lo intentas, te equivocas, te levantas". Sin duda, la separación de la hija de Luis Enrique le ha afectado notablemente y Ferran está, como indica lo que ha grabado en su piel, renaciendo de sus cenizas.

El primer poni de Sira

Sin embargo, no fue hasta 2013 cuando sus padres tomaron en serio a Sira y le regalaron su primer poni. "Al principio no les gustaba este universo, no lo entendían. Fue un proceso. Ahora disfrutan y me apoyan, pero si no apruebo me puedo despedir de todo", decía riendo en aquella primera entrevista. Entonces, la joven cursaba Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), centro a distancia, y residía en Bélgica, cuna de la hípica.

Hoy, ha terminado sus últimos exámenes en el grado de Turismo y ha vuelto a Barcelona, su ciudad. Su actual director deportivo es el jinete brasileño Pedro Veniss. De gran fama mundial y dos veces olímpico, está casado con Melisa Rotllant Daurella, hija de Carmen Daurella de Aguilera, prima hermana de Sol Daurella, una de las mujeres más ricas de España y poderosa presidenta de la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo.

Entonces, en aquella entrevista, Sira tenía cuatro caballos: Mano Negra, Hannah, Carla y Cornet. Ahora, monta a tres nuevos equinos, Diferencio, Guapa y Devise Du Salbey. "De mayor me veo en mi finca, compitiendo y criando caballos", dijo sobre su futuro a largo plazo.

La amazona nació en Barcelona porque su padre recaló en la capital catalana en 1996 al fichar por el Barça, procedente del Real Madrid y, anteriormente, del Sporting de Gijón. En el club blaugrana, el hoy míster del PSG disputó ocho temporadas, marcó 115 goles y logró algunos de los mayores éxitos de su carrera, como La Liga, la Supercopa de España, dos Copas del Rey, la Recopa de Europa o la Supercopa de Europa, junto a otros astros del balón, como Puyol o Xavi Hernández.

Ese mismo año conoció a su mujer, Elena Cullell, miembro de la burguesía del Baix Llobregat, economista de formación y, naturalmente, la mayor fan de su hija. Sira la ha definido como "superdulce y familiar, muy cariñosa, fuerte… ¡y una madraza!". Elena, hija de Isabel Falguera y Francesc Cullell, un conocido empresario peletero, y Luis Enrique coincidieron durante un vuelo en el que ella ejercía de azafata. El resto es historia.

La pareja se casó en 1997 en la Basílica de Santa María del Mar, en el barrio gótico de Barcelona, ante 200 personas, entre ellas el escultor Lorenzo Quinn, hijo del legendario actor Anthony Quinn, ganador de dos Oscar, y vecino del matrimonio Martínez Cullell en Gavà Mar, el domicilio familiar a las afueras de Barcelona. Por supuesto, Manfredo Álvarez también fue invitado al enlace.

Todo por un sueño

En 2014, cuando contaba con 14 años, Sira vio su sueño cumplido y demostró que, como su padre, se distingue por un carácter sensible, pero también competitivo. Fue en junio de ese año cuando compitió en su primer concurso a lomos del caballo Licantos. En 2015 disputó su primer Campeonato de España y en 2016 lo hizo en el Campeonato de España de Menores de Salto.

En 2019, consolidó su carrera con varios primeros y segundos puestos en concursos de saltos internacionales como el CSI2* Villeneuve-Loubet (Francia) o el CSIO Gorla Minore (Italia). Su mayor triunfo sucedió a finales de 2020 cuando se proclamó campeona de España de saltos en la categoría de jóvenes jinetes.

Entre Formentera y París

Al margen de su pasión por la hípica, Sira es una chica de su tiempo, que le gusta viajar y está al tanto de las últimas tendencias. Por ejemplo, le gusta coleccionar bolsos de Yves Saint Laurent. Este verano, aprovechando el fichaje de su padre por el PSG, ha viajado a París, donde ha disfrutado de cenas en el hotel de cinco estrellas, Costes, en la rue Saint Honoré, o en el restaurante Giraffe, con unas impresionantes vistas a la Torre Eiffel e inspirado en los años 30.

Siempre suele acompañar a su padre en los partidos más importantes y es un gran hincha. También ha tenido tiempo de disfrutar, entre campeonatos, de Formentera, su lugar favorito de vacaciones, donde la familia Martínez Cullell siempre pasa unos días de desconexión en su maravillosa casa de estilo mediteráneo con un extenso jardín y una amplia piscina.

De gran simpatía, tiene muchas amigas, algunas amazonas, como Leticia Riva; otras famosas, como María Taktouk, hija del primer matrimonio de la mujer de Césc Fábregas; Romarey Ventura, mujer del futbolista Jordi Alba o Coral Simanovich, mujer del deportista Sergi Roberto, y otras de toda la vida.

Pero si hay alguien al que está muy unida es a su hermano mayor, Pacho, auditor de profesión. El primogénito de la familia también lo intentó con el fútbol de pequeño, aunque ahora es más de judo y wakeboard. Sira habla inglés a la perfección y también catalán, aunque sólo lo pone en práctica con su abuela materna, Isabel Falguera.

A su vez, disfruta leyendo novelas románticas, comiendo sushi, su plato favorito, o jugando a las cartas con su familia delante de la chimenea en la casa familiar de Gavà. Eso sí, cuando todos se reúnen está prohibido hablar de fútbol. Sira, al igual que su padre, ya cuenta con varios clubs de fans. También sabe conducir.

Obstáculos y objetivos

Sin embargo, no todo ha sido un camino sin obstáculos para ella. En agosto de 2019, cuando tenía 19 años, se tuvo que enfrentar al peor golpe de su vida: su hermana pequeña, Xana, de nueve años, falleció tras cinco meses de lucha contra un cáncer de huesos. La noticia estremeció al país. Su padre dejó la Selección hasta que volvió a retomar su trabajo en noviembre de 2019.

"Soy muy sensible, pero cuando tengo que ser fuerte también lo soy. Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento. No se sabe cuándo va a ser nuestro final. Intento sobrellevarlo bien y sacarle el lado positivo a todo", me comentó en su primera entrevista.

Desde entonces, está muy involucrada en la lucha contra el cáncer infantil, a través, por ejemplo, de la Fundación Aladina, cuyo presidente y fundador es Paco Arango. Un mes después de la pérdida de su hermana y unas horas antes de participar en la final de la Copa de Naciones con el equipo español de jóvenes en Bélgica, Sira vivió otro revés: la muerte repentina de su caballo, Rialto de L’Esques, lo que la obligó a competir con una yegua menos experimentada.

Pregunta.- ¿Hay algo de terapéutico en montar a caballo?



Respuesta.- Sí, es mi refugio. Cuando estoy triste me subo y me olvido de todo. Me concentro y es como si fuésemos uno. Lo bonito es entender a tu caballo porque suelen ser impredecibles.

Sira tiene muchos grandes sueños por cumplir. Está previsto que compita próximamente en Saint Tropez, en el CSIO de Barcelona y algún concurso más del Sunshine Tour, un circuito hípico ubicado en Vejer de la Frontera (Cádiz). Pero ahí no acaba todo: su gran reto es ir a los Juegos Olímpicos en un futuro cercano y conseguir, como ya lo hizo su padre en 1992 en Barcelona, una medalla de oro. Todos sus triunfos se los dedica a su hermana Xana. A la vista está: su gran salto está todavía por llegar.

