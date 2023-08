Dimiten 11 miembros del cuerpo técnico de Jorge Vilda por las "actitudes inaceptables" de Rubiales

Once miembros del cuerpo técnico de Jorge Vilda, seleccionador femenino español, han dimitido tras "los acontecimientos sucedidos tras la final de la Copa del Mundo" y las "actitudes inaceptables" del presidente de la RFEF, Luis Rubiales. En un comunicado enviado a los medios esta tarde, han confirmado que no seguirán. Se trata una decisión motivada por el discurso de Luis Rubiales y su no dimisión de la presidencia de la RFEF.

Esta misma tarde han redactado la citada nota con el objetivo de desligarse de la actual dirección de la RFEF y, sobre todo, de las incendiarias palabras pronunciadas por Rubiales este viernes. Una de las firmantes del comunicado es Montse Tomé, segunda de Vilda, a la que Rubiales había ofrecido en su comparecencia de este viernes el puesto de directora deportiva de fútbol femenino en la Federación.

Javier Lerga, Eugenio Gonzalo, Blanca Romero, Carlos Sánchez, Rubén Jiménez, Sonia Bermúdez, Javier Velázquez, Javier Egido, Ander Ruiz y Eelena Fernández, son el resto de los integrantes del cuerpo técnico de Vilda que han firmado el comunicado.

Se acabo#El FÚTBOL es FÚTBOL y ojalá pudiéramos estar hablando de lo conseguido …✨ pic.twitter.com/IBrbUuTtzC — Montse Tome (@montse_tome) August 26, 2023

