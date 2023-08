Irene Montero: "¿Cómo reparamos que Jenni Hermoso no disfrute de ser campeona del mundo?"

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que existe "un gran clamor social" para que haya una "respuesta ejemplar" al beso forzado que Luis Rubiales dio a la futbolista de la Selección Española Jenni Hermoso tras ganar el Mundial.

Montero también ha lamentado las "reacciones machistas" que se han visto en los últimos días tras ese beso no consentido por Jenni Hermoso y ha alertado de que este tipo de actitudes son un claro ejemplo de que existe una "cultura de la violación" en España que "busca culpabilizar a la víctima, perseguirla" y situar el foco en la futbolista para evitar que no se hable "de lo más importante, el consentimiento".

Orgullosa de la respuesta de la amplia mayoría de la sociedad, Irene Montero se ha preguntado cómo se va a reparar el daño causado a Jenni Hermoso. "¿Cómo se repara que te hayan impedido disfrutar de algo tan importante en tu carrera profesional y en tu vida como ganar un Mundial?", ha dicho la titular de Igualdad en una entrevista en TVE.

[El órdago que acabó con Rubiales: se enrocó "por sus hijas" y ya no puede jugar ni una pachanga en Motril]

En este sentido, ha señalado a todos aquellos que el pasado viernes aplaudieron a Luis Rubiales, entre ellos los seleccionadores de la Selección Española Jorge Vilda y Luis de la Fuente, y les ha dejado muy claro que "no se han enterado de nada". "Lo que hasta ahora parecía normal como los besos sin consentimiento o los tocamientos en el transporte público... se acabó. Lo que parecía normal ahora no lo es", ha advertido para remarcar que "el límite entre la libertad sexual y la agresión sexual está el consentimiento".

Así ha denunciado cómo el foco está en Jenni Hermoso y no en Rubiales, autor de un beso al que la futbolista no dio consentimiento, y ha pedido "acabar con la reacción machista" que señala y culpa a la víctima, algo que no permite a la futbolista disfrutar de su título de campeona del mundo.

Irene Montero: "Siempre hay una reacción machista que se llama cultura de la violación y que busca culpabilizar a la víctima, perseguirla y situar el foco en ella para evitar que hablemos de lo más importante, el consentimiento"#LHIreneMontero

▶https://t.co/rbDTY8DUF1 https://t.co/BrvbMGzkF8 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) August 30, 2023

Respalda la actuación del Gobierno

Sobre la tardanza del Tribunal Administrativo del Deporte en tomar una decisión sobre este caso, Irene Montero ha respaldado la actuación del Gobierno para apartar a Luis Rubiales de su cargo y ha asegurado que "lo más importante es el clamor social".

"El Gobierno tenía la obligación de actuar con contundencia y efectivamente hay unos tiempos y unos trámites", ha explicado Montero después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, admitiese que el Ejecutivo actuó con "lentitud".

En opinión de Montero, los trámites "tienen que seguir su curso" y considera que "más allá de lo que pueda pasar en términos administrativos y también legales, porque también la fiscalía está dando los pasos que tiene que dar, lo importante es esa reacción social que le dice claramente a Jenni Hermoso que no está sola".

Preguntada por si Jorge Vilda y Luis de la Fuente debe de ser cesados, la ministra de Igualdad en funciones espera que "todos los cambios que se están produciendo y los que quedan por venir sirvan para avanzar en un deporte feminista y desterrar el machismo del ámbito deportivo".

"Muchas veces nos han dicho en estos meses que las feministas desde el Gobierno, desde las instituciones, desde la calle, vamos demasiado rápido. Creo que vamos al ritmo que quiere nuestra sociedad", ha añadido.

Sigue los temas que te interesan