Josep Pedrerol pide "quitar el foco" a Jenni Hermoso: "No ha sido un beso consentido, tenemos que estar a su lado"

El caso Rubiales volvió a monopolizar El chiringuito este martes en Mega. Los colaboradores de la tertulia futbolera pilotada por Josep Pedrerol comentaron las novedades de la polémica, que pasan por el vídeo de Jenni Hermoso en el que bromea junto a sus compañeras de selección sobre el beso, y por la huelga de hambre de Ángeles Béjar, la madre de Rubiales, que permanece encerrada en una iglesia de Motril desde este lunes.

Pedrerol, que ha pasado por todos los programas de actualidad de Atresmedia para hablar de Rubiales, arrancó el programa reflexionando sobre el espectáculo televisivo que se ha montado en torno al caso. "No sé que hay que emitir y que no. No sé qué es informativo y qué es espectáculo. No sé qué es noticia y qué es show", dijo en un arrebato de sinceridad. "Espero que lo estemos haciendo decentemente y si crees que no, dímelo. A lo mejor me estoy equivocando", repitió dos veces confesando que en los últimos días "me está costando mucho hacer este programa".

Ya metidos en faena, el programa emitió el vídeo, publicado en exclusiva por EL ESPAÑOL, con el que Luis Rubiales trata de defenderse ante la FIFA. Grabado en el interior del autobús, se ve a la futbolista comentando el momento en una actitud jocosa y gastando bromas con sus compañeras. "Beso, beso, beso", se escucha cantar a las jugadoras, además de corear al dirigente al grito de "presi, presi".

[Cristóbal Soria estalla contra Luis Rubiales: "¡Es tu madre! ¡Para esto! ¿Hasta dónde quieres llegar?"]

Pedrerol, que ya entonó el mea culpa al reconocer que no fue capaz de ver la gravedad de lo ocurrido en el Sídney Stadium, volvió a defender a Jenni Hermoso. "Yo creo que Rubiales se equivocó. El error fue no decir 'me he equivocado'. El escribir una carta diciéndole 'Jenni, me he equivocado'. 'Jugadoras seleccionadas, me he equivocado'. Y públicamente, decir 'me he equivocado' e, incluso, 'pongo mi cargo a disposición por la imagen que yo estoy dando de este país que, además, tiene un Mundial en 2030, que seguramente, vamos a perder".

Pedrerol continuó diciendo que Rubiales "tiene derecho de ir a los tribunales" para defenderse de un presunto delito de abuso sexual y "de plantear las pruebas que hagan falta, como los comentarios en broma de Jenni en la entrevista en COPE, en el autobús, dónde haga falta". "Estamos de acuerdo en que ha habido un error por parte de Luis Rubiales. Que el beso, a ella, no le apetecía. Que no era consentido. Vale, no vale, ¿te doy un piquito, ¿vale? No, no era consentido", dijo sin dudar.

"Un beso no es tan grave como otro tipo de delito de abuso sexual, claro, pero está tipificado como delito ahora mismo, en una ley que nos puede gustar o no, y que efectivamente ha tenido críticas porque ha provocado cosas que no han ayudado a las mujeres", añadía para concluir diciendo que hay que "quitar el foco a Jenni Hermoso". "No se lo esperaba. No le ha gustado. Podemos dar vueltas a muchas cosas, pero no ha sido un beso consentido. No lo parece. Tenemos que estar al lado de Jenni en este momento. Que tiene derecho a la defensa Rubiales, sí, pero hay que protegerla a ella por encima de todo".

❌"Podemos dar vueltas a muchas cosas, pero no ha sido un beso consentido".



👏 "Hay que proteger a Jenni Hermoso por encima de todo".@jpedrerol no tiene ninguna duda en #ChiringuitoRubiales. pic.twitter.com/iTNPJfPrDN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 29, 2023

Sigue los temas que te interesan