Manu Sánchez, blanco de críticas en redes por un vídeo grabado antes del caso Rubiales: "¿Acepto un beso?"

La polémica del caso Rubiales continúa dejando consecuencias colaterales. Además de surgir un nuevo movimiento en redes sociales, 'Se Acabó', han comenzado a salir declaraciones sobre sucesos pasados. Por ello, internautas han rescatado un vídeo antiguo de Manu Sánchez, presentador y director de la edición matinal de Antena 3 Noticias, en la que planteaba varias situaciones en las que su "carácter" le hubiera llevado a hacer "cosas de toda la vida".

Ha sido en X (anteriormente conocida como Twitter), donde ha resurgido este vídeo de opinión, que la cuenta de TikTok de Antena 3 Noticias compartió allá por el 17 de mayo de este año, tres meses antes de que estallase la polémica relacionada con Rubiales. En el vídeo, el periodista se preguntaba sobre cómo han cambiado las interacciones entre hombres y mujeres en la actualidad.

"Las canas aparecen a la misma velocidad que las dudas de qué hacer para ser un hombre de este tiempo. ¡Y yo que creía que la edad le hacía uno más sabio! Pero no, solicito ayuda. Preguntas sobre casos concretos. Ámbito: trabajo. Le doy una buena noticia a una chica de la que soy responsable. Ella se alegra una barbaridad, me lo quiere agradecer con un beso o un abrazo. ¿Lo acepto, como toda la vida?", comenzaba.

"Lugar: vagón de tren de una mujer joven con una maleta más grande que ella, a duras penas puede colocarla ella, ya saben dónde [los compartimentos superiores de los asientos]. ¿Le echo una mano, como toda la vida? Situación: un ascensor. Se abre la puerta, sólo estamos ella y yo. ¿Dejo que pase primero, como toda la vida? Una más, una entrega de premios. Es a un hombre, se le da la mano. Es a una mujer, ¿se le da dos besos, como toda la vida?", prosigue.

"Mi educación, mi formación, mi forma de ser, mi edad... Yo qué sé, porque soy así, me llevan a hacer lo de toda la vida, en todos esos casos. Es lo que me sale, no he cambiado aún. Si hay algo que lo ha hecho, que ya es distinto en mí y en muchos otros. Hace sólo unos años ni me habría planteado estas preguntas. Algo nos está pasando", concluye el vídeo que la propia cuenta de TikTok de Antena 3 Noticias compartía en la fecha anteriormente citada, tal y como Bluper ha comprobado.

Vídeo sin contexto

Más allá de entrar en valoraciones sobre la columna de opinión, se trata de una reflexión ajena al caso Luis Rubiales, realizada tres meses antes de que estallase (es más, Manu Sánchez se encuentra aún disfrutando de sus vacaciones de verano) y que está relacionada con comportamientos ajenos a lo que ha sucedido entre controvertido beso entre el expresidente de la RFEF y la futbolista Jenni Hermoso.

Sin embargo, ahora se ha querido enlazar con la polémica. De ahí, que se haya rescatado el vídeo, produciéndose la impresión de que es actual, dado que la mayor parte de los usuarios que lo han compartido no han contextualizado la reflexión ni han recalcado que se trata de unas imágenes realizadas el pasado 17 de mayo y que son ajenas al caso Rubiales.

A pesar de ello, las imágenes se han vuelto virales, poniendo a Sánchez en el foco de las críticas.

