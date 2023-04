Aluvión de críticas a Manu Sánchez ('Antena 3 Noticias') por su opinión sobre la falta de natalidad en España

Manu Sánchez, presentador de la edición matutina de Antena 3 Noticias en los días laborables, ha encendido la mecha de la polémica. En su editorial dentro del informativo, el periodista compartía uno de los principales dramas de la sociedad actual española: la baja natalidad. A pesar de nombrar varios de los motivos que han ahondado en el problema, el presentador dejó una polémica reflexión, en la que echaba la culpa a la actual generación de jóvenes. "Hemos sentido que nunca es el momento", declaraba.

Han sido en redes sociales donde se ha recuperado parte de su editorial. En este, Sánchez exponía cómo España se ha convertido "en el segundo país de Europa en tener la tasa de natalidad más baja" y compartía varios de los motivos que han provocado que España se enfrente a un complicado relevo generacional en el futuro.

"España, país de viejos porque no tenemos niños. Los datos son difíciles de creer, ya que en uno de cada tres hospitales se atiende un parto al día. Somos el segundo país con el índice más bajo. A este paso, se cierran maternidades y sobran pediatras. A este paso, ¿qué país más triste se dibuja en el horizonte? ¿Qué es lo que pasa? Hay mil razones y reales, como el problema del trabajo, el de la vivienda o el de no poder edificar un futuro de cierta estabilidad", exponía el periodista, de forma lógica, dado que esos son varios de los principales problemas por los que muchas personas, que desean tener descendencia, no han podido hacerlo.

[Por qué se retira Joaquín del fútbol: de su estrellato en televisión a su deseo de ser presidente del Betis]

Ahora bien, a pesar de que el editorial iba por buen camino, la cosa se torció cuando puso el foco de su crítica no en la inacción de las instituciones para fomentar la conciliación en aquellos que desean tener hijos; sino en la actual generación de jóvenes en edad de procrear. "¿Pero eso siempre es así en todos los casos o en muchos son excusas?", interrogó antes de comenzar a dar argumentos a la cuestión.

"Nos ha pasado a todos. Se nos ha puesto esa pelota en el estómago de 'madre madre mía, niños, ¡qué vértigo, qué responsabilidad!', más obligaciones, más gastos, más sufrimiento. En definitiva, hemos sentido que nunca es el momento. Reconozco que para traer a un pequeño a este mundo, hay que meterle un punto de locura", expuso. "Si te lo piensas, no lo haces, pero al menos en mi caso, vaya si mereció la pena", concluyó.

Las críticas no tardaron en surgir en redes. Un usuario en Twitter, tildó a Sánchez de ser "un señor que lee un teleprónter cree que tiene autoridad moral para leerle la cartilla a un país". "A mí me daría vergüenza salir en prime time y decir esto desde mi atalaya de privilegio y tres canguros", comentaba otro. "¿Quién para explicarle que tener hijos no es un derecho ni, mucho menos, una obligación?", escribía otra internauta.

Un señor que lee un teleprónter cree que tiene autoridad moral para leerle la cartilla a un país. pic.twitter.com/kuUWrzcY6a — Joaquín Jesús Sánchez (@Kartoffelmensch) April 20, 2023

A mí me daría vergüenza salir en prime time y decir esto desde mi atalaya de privilegio y tres babysitters. pic.twitter.com/rC621L2BFB — Diego E. Barros (@diegoebarros) April 20, 2023

¿Quién para explicarle que tener hijes no es un derecho ni, mucho menos, una obligación? pic.twitter.com/igLUo10htE — (E)stela, -ae 𓃣 (@maatkarestela) April 20, 2023

Sí, es verdad, hay gente que no tiene hijos porque no quiere complicarse la vida



¿Y qué vas a hacer al respecto, Manu Sánchez?

pic.twitter.com/wQ6uvNg5Bn — Javier Luque (@drjluque) April 21, 2023

La cara de Manu Sánchez, telediario de la mañana de Antena 3, es un poema, triste, apesadumbrado, y la posición de la boquita es todo un poema . — José Félix López (@jofelixlopez) April 21, 2023

Sigue los temas que te interesan