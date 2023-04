Ser madre a los 50 es posible: radiografía de la natalidad en Málaga

Cuando Ana Obregón apareció en la portada de Hola! como “madre” de una niña por gestación subrogada temblaron los cimientos de la concepción de la natalidad en España (aunque finalmente se supiera que no era su hija, sino su nieta). El primer debate que se abrió necesariamente fue sobre método empleado. ¿Es lícito pagar a una mujer para que geste y dé a luz al hijo de otra persona? ¿Puede ser en algún supuesto un gesto de altruismo? Pero, tras eso, muchas otras personas se hacían una pregunta diferente, en un plano completamente distinto de la discusión: ¿se puede ser madre a los 68 años?

En España, la gestación subrogada, también conocida como por ‘vientre de alquiler’, no es legal. De hecho, la ley del aborto recién aprobada por el Gobierno se refiere a ella como una “forma grave de violencia reproductiva”. No hay datos oficiales, por tanto, sobre su aplicación.

Es imposible saber cuántas mujeres han sido madres con esta fórmula ni con qué edad, pero una radiografía de la natalidad en Málaga apunta que sí hay mujeres que con 50 años o más se convierten en madres. En concreto, desde 2016 hay registrados 65 casos en la provincia.

MADRES MÁS ALLÁ DE LOS 30

La maternidad en Málaga se viene retrasando, de la misma forma que en el resto del país, desde hace varias décadas. Se tienen menos hijos y mucho más tarde. Uno de los factores más estudiados es la incorporación de la mujer al mercado laboral, aunque un estudio reciente del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) apuntaba que el 78% de las jóvenes de entre 25 y 29 años que querían ser madres habían retrasado su decisión por la situación socio-económico.

En la sociedad actual, las mujeres no quieren ser solo madres. Como lo han hecho durante siglos los hombres, aspiran a desarrollarse personal y profesionalmente en paralelo a una posible maternidad. El camino, no obstante, no está siendo fácil: son ellas las que asumen la mayor parte de los cuidados (en 2021, el 85,3% de las excedencias que se tramitaron en el trabajo para el cuidado de hijos fueron de ellas) y de la precariedad laboral (cobran 4.721 euros menos que ellos y suponen el 75% de contratación a tiempo parcial, por ejemplo).

En la Málaga de 1975, las mujeres tenían su primer hijo a los 25 años, una edad que se mantuvo más o menos constante durante la década siguiente. A mediados de los años 80, la curva comenzó a subir: en 1995, la edad media para ser madre rozaba los 28 años y dos décadas más tarde, en 2015, ya superaba los 30.

En 2021, última serie disponible, las malagueñas tuvieron a su primero hijo a los 31 años. Las que tenían un segundo lo hacían a los 33, igual que el tercero. El cuarto o adelante llegaba cerca de los 35.

En conjunto, una de cada tres mujeres que se convierten en madres en Málaga tienen entre 30 y 34 años y un 28,6% más, entre 35 a 39 años, aunque un dibujo completo de la natalidad permite ver que hay muchas mujeres por debajo y por encima de esos rangos.

Según los datos de nacimientos del INE desde 2016 y hasta enero de este 2023, el 19,3% de las madres tenían entre 25 a 29 años y el 7,7%, entre 20 a 24 años. Por debajo de esa edad, se esconde un 2% de mujeres se convirtieron en madres. A lo largo de los seis años y un mes que agrupa el periodo estudiado, nacieron 1.896 bebés cuyas madres tenían entre 19 y 15 años y 24 por debajo de esa edad.

En el otro lado de la balanza, el de las madres con más de 40 años, están casi un 9% de los nacimientos en el periodo analizado. Las progenitoras de la mayoría de estos bebés tenían entre 40 y 44 años, aunque hay registrados 663 nacimientos cuyas madres tenían entre 45 y 49 años y 65 en las que las mujeres superaban esa edad.

De hecho, de los 981 nacimientos recogidos en el mes de enero de este año, 110 fueron mujeres que dieron a luz con, al menos, 40 años. Tres de ellas superaban los 45 y una tenía más de 50 cuando se convirtió en madres.

Según los expertos, aunque el reloj social haya avanzado, retrasando la edad de maternidad, el ocaso de la vida reproductiva de las mujeres y la edad en la que llega menopausia siguen sin modificarse y rondando los 50 años.

Entonces, ¿es posible ser madre a los 50? Biológicamente, los especialistas apuntan a que es muy complicado, aunque no imposible. Además, a día de hoy los avances en las técnicas de reproducción asistida continúan hacia adelante y no existe un límite legal para ser madre de esta forma.

La mayoría de estudios publicados señalan que a partir de los 40, las mujeres reducen significativamente las posibilidades de quedarse embarazadas, aunque es desde aproximadamente los 35 cuando la reserva ovárica empieza a disminuir.

