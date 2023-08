Sonia Ferrer recuerda el chantaje que una revista le hizo por hacer topless: "Era una práctica habitual"

El caso Luis Rubiales ha provocado todo un movimiento similar al Me Too, llamado 'Se Acabó'. Son varios los casos de sexismo y machismo que están saliendo a relucir; como el confesado por Berta Collado, quien vivió una situación machista con Enrique Cerezo. Ahora ha sido Sonia Ferrer quien ha recordado una situación machista que vivió, relacionada justo con la portada que hizo para la extinta revista Interviú.

La polémica vino cuando la comunicadora, en su cuenta de X (red social conocida anteriormente como Twitter), escribió: "Los que nos meten mano y fuerzan besos en momentos de euforia, ¿sabéis qué nos hacen en momentos de ira?" Un comentario que provocó el aplauso de buena parte de los usuarios de la red, pero que también desató reacciones sexistas, como la de un comentarista que aprovechó para sacar a relucir su portada de Interviú, en la que aparecía prácticamente sin ropa.

Ferrer no se ha amedrentado y ha recordado algo que ha comentado en varias ocasiones: su portada para Interviú fue pactada de forma obligada. "Aclaremos de una vez. Esa portada fue el resultado de un chantaje", explicaba, recordando que le hicieron unas fotos robadas en las que estaba haciendo topless y que la extinta publicación le invitó a hacer la portada a cambio de no publicar las instantáneas.

"Unas fotos bonitas sin enseñar nada y a cambio no publicamos este robado en topless que te hemos hecho (y en el que se veía a mi madre). Práctica habitual en esa época", exponía, recordando que la portada se hizo en 2007, hace apenas 16 años. Una situación de la que la periodista ya había hablado en anteriores ocasiones, pero que ha sido tras comunicarlo en X cuando ha trascendido.

De hecho, la propia Ferrer lo ha vuelto a comentar en Espejo Público. En su intervención, además, ha defendido a que el haber posado de forma sexy en una revista (incluso sin ropa) no impide que se sea feminista y que se forma una opinión alrededor. "Desde que ha habido debates sobre asuntos feministas y yo me he pronunciado, no es la primera vez que se tira de esta portada. En la cabeza de estos seres, el hecho de que tú te hayas cosificado no te da derecho a tener ninguna opinión feminista", explicaba.

En el plató, Diego Revuelta ha compartido, precisamente, lo que ha llevado tiempo comentando Ferrer, que "esa portada fue el resultado de un chantaje", remarcando cómo la publicación le ofreció una sesión de "unas fotos bonitas y sin enseñar nada", para así no publicar el robado. "Es un poco tremendo lo que cuentas. La propia Susanna Griso lo ha dejado entrever", señalaba el comunicador.

Los que nos meten mano y fuerzan besos en momentos de euforia, sabéis qué nos hacen en momentos de ira? — Sonia Ferrer (@SoniaFerrerTV) August 26, 2023

"Yo esto del chantaje lo he dicho en algún programa de televisión. Lo que ocurre en Twitter a veces parece que tiene más repercusión que lo que decimos en un plató. Es así, en esa época, esa era una práctica habitual. Lo que no he incluido en el tuit es que yo ya tenía denunciada a la revista por unas fotos en topless que publicaron, pero sabía que era difícil ganar porque no era un espacio totalmente privado", ha explicado en el programa matinal de Antena 3.

Aclaremos de una vez. Esa portada fue el resultado de un CHANTAJE. “Unas fotos bonitas sin enseñar nada y a cambio no publicamos este robado en topless que te hemos hecho” (tmb se veía a mi madre) Práctica muy habitual en esa época (2007) https://t.co/GsjvGKKiDR — Sonia Ferrer (@SoniaFerrerTV) August 28, 2023

"Elegir entre lo malo y lo menos malo"

Ferrer ha vuelto a explicar con detalles lo que narró en X. "En esa época te sentías un poco privilegiada porque, en lugar de publicarlo sin más, te llamaban y te daban la alternativa. Te decían: 'Tenemos estas fotos. No sales nada favorecida. Para no publicarlas, te ofrecemos la posibilidad de hacer una portada estupenda. Las fotos van a estar muy cuidadas, divinas y maravillosas'" expuso, dejando en evidencia que la única vía para poder evitar las filtraciones era aceptar un posado pactado.

No sólo aceptó porque en las fotos aparecía su madre, sino también para evitar un "deterioro" de su imagen pública. La colaboradora recordaba que hay ciertos puestos laborales en los que se exige "un cierto decoro". "Ante la elección de lo malo o lo menos malo, elegí la portada", señalaba.

Palabras que han provocado la lógica indignación y repulsa de Lorena García, quien no ha dudado en cargar contra lo sucedido. "La ruindad de que alguien impida que Sonia opine porque un día protagonizó esa portada" A pesar de lo ocurrido, Ferrer ha reivindicado cómo la lucha feminista "puede evitar que sucedan cosas así". "Más que por nosotras, por las que están por llegar", relata. Además, ha querido dejar un mensaje de optimismo. "Estoy convencida de que incluso esta gente acabará evolucionando también", concluía.

