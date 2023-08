Berta Collado recuerda un episodio machista que vivió con un presidente de un club de fútbol: "Me quedé KO"

El escándalo relacionado con el caso Luis Rubiales, quien ha tenido que ser suspendido por la FIFA después de que se negase a dimitir de su puesto de presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF); ha provocado una ola tanto de solidaridad y de comentarios. Berta Collado se ha acordado de un episodio muy incómodo de su faceta de periodista deportiva y es que la colaboradora de Zapeando vivió una situación machista al entrevistar al presidente de un club de fútbol.

Ha sido en su cuenta oficial de X (red social anteriormente conocida como Twitter) donde la cacereña ha compartido en un amplio hilo ese momento incómodo. “Estos días, no se me va de la cabeza un episodio que tuve hace años con cierto presidente de un club de fútbol. Abro hilo”, comienza narrando, para después hablar del altercado machista que vivió.

“Hace años, haciendo mi trabajo, en este caso un reportaje, cierto presidente de un club de fútbol contestó a mi pregunta haciendo referencia a mis pechos. Me quedé KO. No supe reaccionar y, lo peor, casi tuve que normalizar algo que, en mi fuero interno, no lo era para nada”, escribía.

Collado ha narrado este incómodo momento para concienciar a raíz de lo sucedido con Luis Rubiales y con la esperanza de que haya un cambio y mayor conciencia sobre las actitudes machistas en el ámbito deportivo. “Lo que ha pasado con Rubiales es un ejemplo deleznable de lo que hay que cambiar desde dentro. El paso que han dado las campeonas del mundo y todos los que han alzado la voz, tiene una importancia vital para muchas cosas”, expresaba.

Estos días, no se me va de la cabeza un episodio que tuve hace años con cierto presidente de un club de fútbol. Abro hilo: 🧵 — Berta Collado (@colladoberta) August 26, 2023

“Habéis gritado por muchas. Nos habéis hecho gritar a nosotras. Habéis nombrado a las cosas como lo que son. Nos habéis eliminado culpas. Nos habéis seguido quitando miedos. Os habéis creído a vosotras mismas, sin condición. Nos habéis hecho seguir creyendo. Habéis reparado y sanado. [Sois] valientes. ¡Gracias!”, proseguía, para después recalcar que lo que ha narrado es para tomar nota de cara al futuro.

“Sé que afortunadamente hoy en día, esa situación que viví y que vivimos muchas, se gestionaría de otra manera. Por eso cada paso es tan importante y por eso me siento orgullosa. Pero mucho. Y agradecida. La intención de mis tuits no es señalar a una persona en cuestión ni mucho menos. Es ser plenamente consciente de algo con perspectiva del tiempo. Agradecer y seguir en la lucha. Porque esto continúa. Y es imparable”, aclaraba.

Lo que ha pasado con Rubiales es un ejemplo deleznable de lo que hay que cambiar desde dentro. El paso que han dado las campeonas del mundo y todos los que han alzado la voz , tiene una importancia VITAL para muchas cosas — Berta Collado (@colladoberta) August 26, 2023

“Así que vuelvo a recordar lo importante: ellas y todos los que se han sumado públicamente a su denuncia. Debería ser lo normal, pero es que tengo que mencionar a Borja Iglesias, porque es de los pocos que ha movido ficha. Personalmente, gracias, eres enorme”, concluía.

Debería ser lo normal pero es que tengo que mencionar a @BorjaIglesias9 porque es de los pocos que ha movido ficha. Personalmente, GRACIAS. Eres enorme. — Berta Collado (@colladoberta) August 26, 2023

