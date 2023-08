Iniesta, contra Rubiales: "Hemos aguantado a un presidente que se ha aferrado a su cargo"

Andrés Iniesta es, sin duda, uno de los grandes emblemas del deporte español y más en concreto del fútbol. En la memoria de todo un país queda su mítico gol en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 para darle a España la primera estrella y marcar así el camino de lo que consiguió hace apenas una semana el combinado femenino en el Mundial de Australia.

El jugador manchego siguió muy de cerca las evoluciones de la selección femenina de fútbol y además mantiene una buena relación con jugadoras como Alba Redondo, también de Albacete. Por eso, el futbolista publicó una carta a través de sus redes sociales en la que lamentó el comportamiento de Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso y todo lo que ha sucedido en los días posteriores hasta acabar con la suspensión provisional por parte de la FIFA.

Iniesta criticó duramente la actitud de Luis Rubiales y afirmó que "no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto", además de lamentar que todo ello haya empañado el éxito histórico de la Selección. Y también cargó contra la forma en la que el ya expresidente de la RFEF ha querido mantenerse en su sillón: "Hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo", dijo.

Por otra parte, terminó su escrito con la frase "Se acabó", esa misma etiqueta que durante los últimos días han utilizado muchas futbolistas en señal de apoyo a Jenni Hermoso.

Carta de Andrés Iniesta

Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina.

Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos. Es una pena que se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años.

En cambio, hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo.

Se acabó.

