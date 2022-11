El hotel sólo para adultos en el que Sonia Ferrer y su marido han pasado su segunda luna de miel

Hace casi cuatro meses que se dieron el 'sí, quiero', tras el cual se fueron de viaje de novios a África. Ahora, Sonia Ferrer (45 años) y Sergio Fontecha (44) han discfrutado de una escapada romántica, a modo de segunda luna de miel, en un lugar exclusivo, aunque no muy caro, con todas las comodidades y una filosofía "sólo para adultos". Es decir, ideal para parejas de enamorados como ellos y sin niños. Esta vez, Laura (11), la hija de la presentadora no les ha acompañaba.

El lugar elegido ha sido el hotel Royal Hideaway Corales Beach, de cinco estrellas, considerado uno de los 25 mejores de España según TripAdvisor y ubicado cerca de la playa de La Enramada. Allí han dado rienda suelta a todo su romanticismo, en un ambiente muy propicio para ello. La pareja ha ocupado una de las suites del establecimiento concretamente la Junior, cuyo precio ronda los 350 euros por noche.

El hotel ha sido diseñado por el reconocido arquitecto tinerfeño Leonardo Omar, tiene forma de barco y su insterior se inspira en los corales marinos de la isla. La habitación, decorada en blanco, tiene unos 60 metros cuadrados aproximadamente, y una terraza con tumbonas con vistas a la espectacular Costa Adeje. Además, una cama kingsize y una zona de salón con un cómodo sofá y una mesa de centro para relajarse un poco. Televisión, cafetera, minibar, etc.; no les faltaba de nada.

La 'suite' que ocupó la pareja en su hotel de Costa Adeje.

La experiencia para Sonia y Sergio ha sido fantástica. "No es que no eche de menos a mi niña, mi rutina, mis perros y mi trabajo, pero es que he tenido tanta serotonina de ésa que si pudiese acumularla tendría la reserva full hasta Navidad", escribía ella en sus redes.

La joya de la corona de la suite era el cuarto de baño de concepto abierto e integrado en la habitación, con una gran ducha de efecto lluvia y bañera independiente. Precisamente fue en esta zona donde la presentadora y actriz asó algunos de sus mejores momentos de relax, dándose un baño de espuma, que no dudó en compartir en su Instagram. Ya en las zonas comunes, ambos han disfrutado de los suculentos cócteles que preparan y también de visitas inesperadas como la de una enorme iguana. Sonia, gran amante de los animales, se atrevió incluso a besarla.

Dos momentos del viaje de la presentadora, de sus redes sociales. Redes sociales.

En esta segunda luna de miel, la presentadora y Sergio Fontecha también han realizado excursiones en barco, han visto los desfilnes y, sobre todo, no han escatimado en besos y abrazos. Después del increíble viaje del que disfrutaron en agosto, que les llevó a recorrer Kenia y Zanzíbar, este nuevo destino también ha cumplido todas sus expectativas.

"La escapada está siendo tan perfecta por la compañía, el hotel y el clima que me da hasta apuro contarlo… pero ¡qué demonios! Para eso están las redes. Esta puesta de sol es de ayer, desde Maresia Atlantic Bar, una coctelería de lujo a 40 metros de altura, con una infinity pool y con increíbles vistas al mar y a la isla de La Gomera. No se puede pedir más", cuenta.

Han sido unos días llenos de pasión y romanticismo, tras los cuales toca regresar a Madrid y volver a sus respectivos trabajos. A su llegada a casa les esperaban sus mascotas y la hija de Sonia, a la que seguro han llevado más de un regalo.

