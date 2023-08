Pedrerol entona el mea culpa y reconoce que no fue capaz de ver la gravedad del beso de Rubiales a Hermoso

El programa de El Chiringuito de Jugones de este miércoles estuvo dedicado íntegramente al caso de Luis Rubiales, quien besó, sin su consentimiento, a Jenni Rubio en la boca para celebrar que la Selección de Fútbol femenina era la campeona del Mundial celebrado en Australia.

A lo largo de la entrega se habló de consentimiento, de protocolos o de la repercusión que está teniendo la situación en diferentes países. Y, en ese sentido, Josep Pedrerol, el presentador del formato, quiso reflexionar sobre lo que pensó él en el momento del beso y cómo su punto de vista cambió en las horas siguientes.

“En el primer momento no lo valoramos. Yo fui el primero, ¿eh?”, contaba el periodista. “Con el paso de las horas todos somos visto que era más grave de lo que en un momento parecía, pues estábamos todos en esa euforia de hemos ganado, hemos ganado”, seguía explicando.

[Marta López incendia las redes al defender a Rubiales: "No he visto a la chica quitarse en ningún momento"]

“Efectivamente, reconozco que no me pareció tan grave, y luego, viendo lo que ha pasado, y viendo las imágenes más veces me quedé un poco… Fui tan frívolo que me quedé con lo que me parece importante, que somos campeonas. Lo había ganado España y me parecía que era lo más bonito de todo, el sufrimiento, los últimos minutos, y con la narración de Andrea y como no lo vivimos en el Twitter de El Chiringuito”, continuó exponiendo.

Así, reconoce que vivió “la parte alegre, y la otra no la supe valorar suficientemente. En el momento del beso, a mí me pareció un diálogo de las jugadoras que creo que estaban medio haciendo broma de asunto también”, puntualizaba, defendiendo que las deportistas estaban en el contexto de haber ganado el campeonato del mundo solo unos minutos atrás.

[María Patiño aclara su comentario sobre Luis Rubiales: “Jamás defendería una actitud similar”]

“En ese momento cómo vas a evitar que sonría nadie, lo importante era lo importante, creo. Vamos a escuchar ese momento en el que decían: ¿pero ha habido lengua? Ha habido creo. No sé, era todo como muy divertido, en ese momento todo te parece guay”, finalizaba Pedrerol.

Sigue los temas que te interesan