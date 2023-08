María Patiño aclara su comentario sobre Luis Rubiales: “Jamás defendería una actitud similar”

Una de las estampas que ha dejado la victoria de la selección española de fútbol femenino en el Mundial ha sido la de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, besando en la boca a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas. Un gesto que no gustó a la deportista: “¿Pero qué hago yo? Eh, no me ha gustado”, contaba la futbolista poco después. Rubiales, por su parte, aseguraba que era una muestra de cariño sin importancia, aunque desde entonces muchos han pedido su dimisión.

Una de las personas que se ha pronunciado al respecto ha sido María Patiño. “Habrá quien argumente que estamos hartos de las feministas ultras, habrá quien argumente que es fruto de la euforia, habrá quien argumente... No me siento representada por las mujeres que critican un acto sin maldad”, escribía en sus redes sociales, acompañando el escrito con una imagen del momento.

Eso ha hecho que muchos usuarios considerasen que estaba apoyando a Rubiales, a pesar de que María, en Twitter, estaba retuiteando mensajes que criticaban el comportamiento del presidente. Por eso, en la tarde de este lunes ha tenido que aclarar sus palabras.

“María Patiño sale en defensa de Luis Rubiales tras su polémico beso con Jenni Hermoso. Falso; explico de formar irónica las defensas constantes a las actitudes machistas. Jamás defendería una actitud similar”, aclaraba, compartiendo un enlace de una noticia en la que habían malinterpretado sus palabras.

Algunos de sus seguidores le respondían que la habían entendido perfectamente, aunque otros consideraban que debía pararse un momento a escribir ciertos mensajes para que no hubiese malentendidos en el futuro.

Hay que destacar que en los últimos tiempos María Patiño ha alzado la voz a menudo por la lucha feminista, y sobre ello reflexionó recientemente en una entrevista con Carlota Corredera. “Lo digo porque a mí me costó. Hay veces que te sientes cuestionada, te rebelas porque quién eres tú, Carlota, para decirme que estoy equivocada. En ese momento, yo recuerdo tener una distancia contigo porque hasta me molestaba tu presencia”, le decía a la que fue su compañera de Sálvame en el pódcast Superlativas. “A lo mejor incluso no hubiese cambiado de opinión, pero me estaba negando a descubrir algo diferente. Una vez que lo descubres, es alucinante lo fácil que es explicarlo todo. Ahora los análisis los hago a la velocidad de la luz, y antes me costaba mucho trabajo”, añadía María sobre cómo consiguió ver las cosas de otra manera con el paso del tiempo.

