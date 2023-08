Mario Casas tiene un déjà vu con Sandra Barneda en ‘Así es la vida’: “Esto lo he soñado”

Así es la vida ha vuelto a tener esta tarde un invitado estrella, tal como solía hacer en sus primeras entregas, aunque cada vez se repite menos esta situación. Y en esta ocasión ha sido Mario Casas quien ha visitado el programa para charlar con Sandra Barneda y César Muñoz sobre su próxima película, Mi soledad tiene alas, en la que debuta en la dirección. Un largometraje que llega a las salas el próximo 25 de agosto.

Tal como reconocía, se trataba de una de las primeras entrevistas promocionales que estaba realizando, y allí se ha sincerado con la presentadora sobre cómo ha afrontado el reto de ponerse tras las cámaras, con un guion que escribió durante la pandemia.

“Yo vivo en el campo, bajo muy poco a Madrid y cuando estoy con gente es ahora que estoy con promociones y demás, pero si no estoy con mi perrita en el campo, feliz, y con mi soledad”, aseguraba el artista. La cinta tendrá un tinte autobiográfico, pues “yo viajé a Madrid con 18 o 19 años para buscarme la vida y es un poco el viaje que hacen también en la película”.

Su hermano Óscar Casas es el protagonista de Mi soledad tiene alas, y ha explicado que ha resultado difícil dirigirle, porque, como puntualizaba Barneda, “le has dado una caña tremenda”. “Lo he puteado un poco; hay cosas que no se pueden contar”, explicaba Mario entre risas. A pesar de ello, ha destacado que su hermano es un “actor increíble, yo lo admiro y estoy muy orgulloso del trabajo que hace y ha hecho, pero quería llevarlo al límite”. En concreto, ha detallado una secuencia en la que su personaje sufre un ataque de ansiedad, que se grabó en una toma única. “Lo he empujado a que intentara ser el personaje, a ser él realmente y hacerlo lo mejor posible”, exponía.

El momento más curioso de la entrevista fue en el que Mario tuvo una sensación de déjà vu, de sentir que ya había estado en el plató de Telecinco junto a Sandra Barneda. “Hostias, esto lo he soñado. Tengo un déjà vu ahora mismo”, aseguraba el invitado. Sandra se tomó la situación con mucho humor. “¿Has soñado conmigo? Mario Casas ha soñado conmigo, esto no está mal”, decía la comunicadora. “Te lo juro que he tenido un déjà vu, te lo prometo”, insistía a la presentadora, a la que luego le pidió perdón por haber sacado la entrevista del camino en la que iba dirigida, y retomó lo que estaba contando.

