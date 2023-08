Antena 3 tira de El Zorro y Rocky para calentar motores con la vuelta de ‘Joaquín, el novato’ y ‘La Voz’

Este penúltimo lunes de agosto ha sido el día elegido por Antena 3 para lanzar dos promociones sobre sus apuestas para el nuevo curso televisivo, que arranca en septiembre. Una de ellas ha sido la referida a Joaquín, el novato, el programa que presenta Joaquín Sánchez y en el que realiza entrevistas a profesionales de todos los ámbitos.

Para la ocasión, el bético se ha vestido como El Zorro. “Ya está preparado, vuelve Joaquín, el novato”, dice una voz en off de la cadena, a lo que el ya retirado futbolista aclara: “Yo estoy metido en el papel”.

De momento, se desconoce quiénes serán los nuevos invitados de Joaquín, quienes, en teoría, le enseñarán los secretos de su oficio para que encuentre un nuevo empleo tras colgar las botas. De momento, el único nombre que se conoce es el de Ana Obregón, quien es uno de los personajes más deseados de la televisión desde que el pasado marzo fuese madre por gestación subrogada de su propio nieta. Un nombre que también anhelaban en El Hormiguero y Mi casa es la tuya, formato, este último, de la misma productora que Joaquín, el novato.

[Joaquín llora de emoción en 'Y ahora, Sonsoles' al hablar de su retirada del fútbol: "Ha sido un día especial"]

Por otro lado, Antena 3 también ha comenzado a cebar la vuelta de La Voz, cuya próxima temporada tendrá como novedad la incorporación de Malú como sustituta de Laura Pausini en el equipo de coaches. Con ella estarán, además, Pablo López, Luis Fonsi y Antonio Orozco, cuyo equipo, con Javier Crespo, resultó ganador de la última temporada.

Esto supone un anticipo de lo que veremos a partir del 24 de agosto, pues a través de varios vídeos han asegurado que “en tres días comienza la batalla”, mientras suena de fondo la banda sonora de la película Rocky. Así, los cuatro capitanes de equipo se muestran preparados para pelear para ser el mejor del talent show que presenta Eva González.

Así, se desvela la enigmática promoción que se lanzó hace dos semanas, y en la que una aspiradora de estilo vintage limpiaba el suelo de una habitación iba referida a La Voz. Muchos identificaron entonces la misma con The Floor, el concurso de Manel Fuentes cuyo estreno también parece inminente. Sin embargo, ya no hay dudas, pues en aquel también sonaba Eye of the titger de la película de Sylvester Stallone.

