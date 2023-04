Joaquín llora de emoción en 'Y ahora, Sonsoles' al hablar de su retirada del fútbol: "Ha sido un día especial"

Con los aficionados del Betis aún digiriendo que Joaquín haya anunciado su retirada del fútbol, el gaditano vivió otro momento emotivo en una entrevista con Sonsoles Ónega en Y ahora, Sonsoles. El presentador de El novato no pudo reprimir las lágrimas cuando comenzó a hablar de su madre, así como del cariño que ha sentido estos días por parte del público cuando anunció su retirada. “No me esperaba tanto cariño”, dijo el futbolista tras romper a llorar.

Tras mostrar un vídeo en el que Joaquín anunciaba su retirada entre lágrimas, acompañado por su padre y buena parte del club, el futbolista entró en directo con el programa, para mostrar su agradecimiento, así como revelar cómo se está sintiendo estos días tras el anuncio. “Lo más duro es tomar la decisión. Ya me rondaba la cabeza que mi despedida estaba cerca, pero hasta que no tomas la decisión, no te das cuenta de lo difícil que es. Mi vida entera ha sido jugar al futbol”, comenzaba a comentarle a Ónega.

Ya al inicio de la entrevista, Joaquín se mostraba visiblemente emocionado, aunque fue después de que la periodista preguntase por cómo había vivido su madre, Ana Rodríguez, esta decisión. Ya al responder, el gaditano comenzó a emocionarse. “Mi madre no podía hablar, incluso no quería venir porque sabía que se iba a derrumbar. Ella lo único que desea es que yo sea feliz y la pobre lo ha pasado regular”, dijo entre lágrimas.

[Sonsoles Ónega interrumpe su programa para dar un toque de atención a Miguel Lago: "No tiene gracia"]

Joaquín quiso dedicarle palabras de cariño a su esposa, Susana Saborido, por “todos estos” que ha tenido que compaginar su faceta personal con la profesional, dado los muchos viajes que tenía que hacer por su condición de futbolista. “Para Susana también va a ser difícil. Me conoció con 20 años y ella lo que ha vivido conmigo es lo que yo he vivido en el fútbol, cada dos por tres de viajes, concentrado jugando y estando mucho tiempo fuera de casa. Para ella, va a ser complicado también”, declaró Joaquín, comentando entre risas que su esposa le “va a tener que aguantar un poquito más”.

Pero lo que hizo que Joaquín rompiese a llorar del todo y que tuviera que parar brevemente para coger aire, fue cuando habló sobre el cariño de la afición, mostrando sorpresa porque había recibido muchas palabras de apoyo de las que se esperaba. “Es que ha sido un día muy especial para mí. Sabía del cariño de la gente, pero no me lo esperaba a tanto nivel. He recibido mensajes de todo el mundo. He recibido videos de niños llorando que me encogían el corazón”, dijo cuando pudo recomponerse, viviendo así uno de los momentos más emotivos del programa.

Antes de despedirse, Ónega recordó que Joaquín, gracias a El novato, forma parte de la casa de Atresmedia, compartiéndole que su presencia vaya a más tras su retirada. “En Antena 3 ganamos por verte en los pasillos, a partir de ahora, quizás un poco más”, dijo la periodista, que tuvo de respuesta un “ojalá” del futbolista.

Sigue los temas que te interesan