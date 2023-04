Nuevo rifirrafe entre Sergio Garrido y Ana María Aldón en 'Fiesta': "No dije que mi hija fuera hacer una exclusiva"

Y Fiesta volvió a vivir un momento caldeado nada más comenzar el magacín. Antes de comenzar con la actualidad sobre Supervivientes, que volvió a tener a Yaiza en el centro de atención, hubo un tenso rifirrafe entre Sergio Garrido y Ana María Aldón. Las duras palabras del paparazzi contra la hija de la diseñadora siguen resonando casi tres semanas después de su explosiva entrevista. Ahora bien, el también DJ ha tenido que comerse parte de sus palabras.

El paparazzi había revelado días antes que Gema Aldón estaba pensando responder a sus duras acusaciones, en las que le calificó de ser “una quinqui, una chunga y una mala persona” a través de una exclusiva que debía haber salido el pasado jueves 20 de abril. Sin embargo, el exconcursante de Supervivientes ha tenido que morderse la lengua, dado que han ido pasando los días y dicha exclusiva no ha llegado. De ahí, que Garrido comenzase el programa matizando sus palabras.

“Lo que yo dije que lo lógico es que diera una entrevista. Si no lo ha hecho, hay varios motivos que se pueden explicar”, aclaró el paparazzi. “¡Estás reculando!”, exclamó con cierto tono ácido Amor Romeira. “Claro que está reculando, estoy acostumbrada”, lanzó Aldón, antes de que Garrido buscase defenderse. “Lo que dijiste fue una invención tuya”, le lanzó la diseñadora.

“¿Dónde está la exclusiva?”, le inquirió Aldón. “Cuando termina el programa de Supervivientes, ella hace tres galas y cuando termina la tercera, ella tiene la opción de hacer una entrevista. Si no lo hace, hay dos opciones. La primera es que no interesa o no le interesa a la revista que hable de mí”, explicó Garrido, señalando que él hizo la entrevista “sin cobrar ni un céntimo”.

“Mi hija te contestará, evidentemente, porque ella se defiende. Pero yo no te dije en ningún momento que fuera a ser mediante una exclusiva o portada de una revista”, dijo Aldón, visiblemente molesta. “A lo mejor no lo vas a saber hasta que lo haga”, intentó defenderse el exparticipante. “El que dijo que debía salir la entrevista exclusiva el pasado jueves es un compañero que no está aquí, yo no”, buscó argumentar, señalando así a Aurelio Manzano, quien no estaba presente en el plató.

Manzano dijo el pasado 15 de abril que Gema Aldón iba a responder al paparazzi con una entrevista por la que habría cobrado 200.000 euros. Dicha información no se ha confirmado, lo que ha provocado que Garrido se haya quedado sin justificante alguno para atacar a la hija de la ex de Ortega Cano. Es más, el que Aldón haya tenido razón ha provocado que tuviese al apoyo de otros colaboradores, como Raquel Bollo. “La veo muy tranquilo, si él dice eso de mis hijos, aún sigue corriendo”, dijo en el plató de Fiesta la semana pasada.

Garrido ha comentado que le parece raro que no haya surgido declaración alguna. “Hay algo ahí que no me cuadra”, dijo. Aldón, quien recordó que su hija tiene un problema de salud, sí que reconoció que ha tenido propuestas y que le “han ofrecido cosas”, pero desconoce si una de ellas es una entrevista exclusiva. El enfrentamiento quedó en tablas, dado que el paparazzi dijo que no quería hablar más. “Llevamos ya tres semanas hablando de esto”, zanjó.

