El especial 20 aniversario de 'Los Serrano' provoca una gran decepción en los fans: "Se merecía algo mejor"

Y llegó el esperado día del 20 aniversario del estreno de Los Serrano. El 22 de abril de 2003, Telecinco emitió el primer episodio de la serie familiar creada por Daniel Écija y Álex Pina. Lo que apuntaba a ser un día de celebración y ataque colectivo de nostalgia, al más puro estilo de OT: el reencuentro ha quedado en un mero pie de página en la programación de Telecinco. Con la emisión de un especial con declaraciones de uno de los creadores y analistas e influencers, la sensación entre el público es de decepción generalizada.

Y es que el público pensaba que el especial, emitido a las 11:00 de la mañana en Telecinco, iba a reunir al elenco, cosa que no se produjo. Algo que, por cierto, ya había anunciado Natalia Sánchez, Teté en la ficción, en su cuenta personal de Instagram, en la que compartió que las imágenes del reencuentro se iban a producir en el nuevo videoclip de Uno más uno son siete que habían preparado Fran Perea y Víctor Elías junto con Despistaos y en el que se puede ver a los siete protagonistas reencontrándose juntos.

Precisamente, este videoclip pudo verse dentro del especial, pero no podía compararse a un reencuentro en plató en el que los actores recordasen los mejores momentos, algo que parte del fandom esperaba. Eso sí, hubo momentos esclarecedores, como cuando Daniel Écija abordó el polémico final que tuvo la serie y que sigue siendo recordado 15 años después.

De ahí, que surgiesen sonoras quejas en redes sociales, que han criticado que Telecinco no haya cuidado más este 20 aniversario y dejase esta efeméride reducida a un breve documental, en el que no aparecen ninguno de los actores y en el que hay opiniones de influencers no relacionados directamente con la ficción; así como la emisión del primer episodio y que la esperada maratón se haya visto en FDF.

Con el especial de los Serrano Telecinco ha dejado clara una cosa, no le importa ni le tiene respeto a la audiencia que un día los hizo grandes. Que pena todo... — Yannoacelis Salazar (@yania93) April 22, 2023

Que mierda el reencuentro de los serrano. Que tienen que ver esos influencers con la serie? Tenían que haber hablado los actores. Lo único salvable el video de Fran — Jin Kazama | Julia for T8 (@devilishJin) April 22, 2023

“Menudo especial 20 aniversario. Creo que una serie que le ha dado al canal tantas alegrías como es ‘Los Serrano’ se merecía algo mejor”, dijo un usuario en Twitter. “¿Qué tienen que ver esos influencers con la serie? Tenían que haber hablado los actores. Lo único salvable es el vídeo de Fran Perea”, compartía indignado otro internauta. “Vaya decepción que me he llevado con el reencuentro”, expresó otra seguidora. “Con el especial de ‘Los Serrano’, Telecinco me ha dejado clara una cosa, no le importa ni le tiene respeto a la audiencia que un día los hizo grandes”, escribió muy decepcionada otra fan.

Menudo “especial 20 aniversario”.



Creo que una serie que le ha dado al canal tantas alegrías como es #LosSerrano se merecía algo mejor.



Y ya está. — A. Bouvier (@AlbertoBouvier) April 22, 2023

Menos mal que no he visto el reencuentro de Los Serrano en directo porque ya he leído que de reencuentro nada, solo salían influs comentando la serie — Ro | Danna 🤏🏽 (@normuanscenes) April 22, 2023

Vaya decepción que me he llevado con el "reencuentro" de los serrano, pq de reencuentro ha tenido más bien poco — martafrt (@martafrt_03) April 22, 2023

