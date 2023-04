Daniel Écija habla sobre el polémico final de 'Los Serrano': "Quizás lo teníamos que haber reflexionado"

Telecinco ha querido rendirle tributo a Los Serrano. El canal ha emitido este 22 de abril, en el que se cumplen justo 20 años de la emisión del primer episodio de la ficción de Globomedia, un especial en el que se ha analizado el fenómeno de la serie, su legado y lo que supuso para la historia de la televisión. Por supuesto, en ese análisis se ha abordado una de las cuestiones que más ha marcado a la ficción: su polémico final.

¿Quién no recuerda que la ficción cerraba 8 temporadas y 147 episodios resumiéndolo todo en un sueño de Antonio Resines? Un desenlace que provocó el enfado de los más de cinco millones de espectadores que se reunían en familia a disfrutar de una de esas series que marcó un antes y un después en la ficción española. Daniel Écija, cocreador de Los Serrano junto con Álex Pina, ha abordado este abrupto e improvisado final, admitiendo que “quizás” debería haberse “reflexionado más”.

“Pactamos con Mediaset que iban a ser los últimos capítulos de la serie y empezamos a pensar cómo darle un final a la serie”, explica Écija en el especial. “Nos preguntamos ‘qué pasaría si todo hubiera sido un sueño’, que era lo que a mí me pasó cuando mi padre falleció, que dices ‘seguro que es un mal sueño'”, añadió, admitiendo que el equipo de guionistas tenía que haberle dado una vuelta más a cómo cerrar la serie.

“Pues esa es la estupidez que explica por qué una decisión que quizás deberíamos haber reflexionado, porque había un problema y es que luego los niños eran muy grandes”, comparte Écija, quien posteriormente ha estado detrás de otros éxitos de audiencia como Los hombres de Paco, El internado o Águila Roja y más recientemente ha logrado el reconocimiento con Estoy vivo, La valla o Cristo y Rey.

El desenlace, originalmente, no gustó nada al público. “Pues, ¿qué te vas a inventar si llevas ocho años escribiendo la misma serie? Pues lo fácil. De repente, ¿cómo acabo esto? ¡Ah! Pues no se acaba, Antonio Resines se despierta y era todo un sueño”, declara Esty Quesada en el especial. “Pensabas que no sabías qué había hecho el guionista la noche anterior, pero le ha echado muchísima imaginación. A mí, personalmente, no me gustó”, comparte Ger, cómico e influencer. “Probablemente, dentro de todas las opciones malas, que eran muy malas, eligieron la peor”, agrega el columnista Sergio del Molino.

Eso sí, pese a lo rocambolesco, todos señalan que tiene mérito que, 15 años después de de emitirse, siga estando presente en la memoria colectiva. “Es uno de los finales más criticados y parodiados de la historia. Si nos seguimos riendo significa que hicieron muy bien su trabajo”, señala el crítico cultural Alberto Rey en el especial. “Ha pasado a la historia y es uno de los finales más discutible de una serie en años”, remata Écija.

