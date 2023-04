Sonsoles Ónega interrumpe su programa para dar un toque de atención a Miguel Lago: "No tiene gracia"

Los chistes de Miguel Lago no siempre resultan del agrado de toda la audiencia. Esto es lo que debió pensar Sonsoles Ónega cuando se vio obligada a interrumpir el programa para afear un jocoso comentario que hizo su colaborador y que resultó muy inapropiado por el tema que se iba a tratar a continuación.

"Vamos a hablar de dietas destructivas, consejos para vomitar sin hacer ruido...", dijo Ónega, que era distraída por unos murmullos de Lago. "A ver, ¿qué está usted diciendo, que me está alterando?", preguntó inclinando la cabeza hacia su compañero, que procedió a explicarse en su habitual tono cómico.

"Perdóname, Sonsoles. Pero es que me ha salido un 'mira qué útil', sobre esto de vomitar sin hacer ruido, porque cuando llego a casa a las cinco de la madrugada del sábado al domingo, a veces...", aseguró el tertuliano de Y ahora, Sonsoles con una sonrisa picarona.

Y aunque el chiste provocó las carcajadas en plató, a Sonsoles no le hizo ninguna gracia debido a la seriedad del tema que tenían que tratar a continuación. La presentadora torció el gesto y procedió a darle un toque de atención de una manera muy fina y educada: "Le voy a decir al señor Lago que no tiene gracia, sobre todo por el tema que es. Pero bueno, venga, vale".

Tras esta interrupción, Ónega se puso seria y continuó explicando a los espectadores que una redactora del programa se había infiltrado durante un mes en un grupo de WhatsApp en el que se hace apología de la anorexia. "El resultado es sobrecogedor", afirmaba para dar paso al vídeo. En ese instante, se llegó a escuchar de fondo a un Lago arrepentido: "No tenía gracia, efectivamente".

La 'venganza' de Sonsoles

Esta salida de tono no había sido la única del colaborador. El magacín de Antena 3 abrió con la nueva versión que había dado Dani Alves ante el juez. Después de escuchar la opinión de una tertuliana, la presentadora se preguntó si tenía que ceder la palabra a los hombres de la mesa: "No sé si preguntarle a los hombres, bueno, al Padre Damián no". Fue entonces cuando Lago soltó: "Menudo jardín para empezar el programa, ¿eh? ¡Esa Sonsoles arrancando el lunes bien!". Ella resolvió el entuerto preguntando si esta nueva versión [el exfutbolista dijo que el sexo con la víctima fue consentido pero mintió para ocultar la infidelidad] "suaviza las cosas".

