Óscar Casas revela el sorprendente mensaje que recibe a diario de una fan desde hace cuatro años

El Hormiguero cerraba esta semana con la visita primera visita en solitario del joven actor español Óscar Casas, que acudía en la noche de este jueves al programa de Pablo Motos para presentar el último proyecto en el que ha participado, Hollyblood, una comedia romántica de vampiros que se estrena el próximo 22 de julio.

Al comenzar la entrevista, el actor ha revelado las dificultades que ha tenido para interpretar al personaje principal, y que por ello, siguió a un chico por la calle para inspirarse en él. "Seguí por la calle a un chico que podría ser Javi, mi personaje. Iba con mi coach y le empezamos a grabar, su madre se dio cuenta y nos fuimos corriendo", recuerda entre risas.

El presentador ha querido revelar algunas de las facetas más 'frikis' de su invitado, como su pasión por Dragon Ball o su afán por los tatuajes. "Tienes un tatuaje en la planta del pie que pone 'made in Spain', ¿tenías medicación ese día?", le preguntaba el conductor entre risas. "Me dolió un montón, casi no lo puedo terminar", respondía Casas.

Pero si hay algo que ha sorprendido al público del plató de Antena 3, es la anécdota que vive el hermano de Mario Casas todos los días de su vida; una fan, desconocida, le pregunta a diario por mensaje directo en sus redes sociales si le gustan las cabras. "Hay una chica que me escribe desde hace cuatro años que si me gustan las cabras, cada día desde hace cuatro años, cada día de su vida me pregunta eso. Yo no he contestado por si acaso, me da pena que la relación se corte", insistía el actor. Motos quería saber si le gustaría conocerla, pero Casas asegura que le da un poco de "miedo".

El actor, que vive en casa de sus padres con su familia, ha confesado que su madre es una figura muy importante en su carrera profesional, en la suya y en la de su familia. "Si mi madre lee un guion y no le gusta, no lo hacemos. No preguntamos. Ella un día dice: 'Esto no se hace'. Todos obeceden sin preguntar". Además, afirma que normalmente, su hermano Mario le ayuda a preparar sus papeles.

