El desternillante hilo de memes que compara a Luis Rubiales con Homer Simpson: "¿No será él?"

El histórico triunfo de la selección femenina de fútbol en el Mundial femenino está quedando en un segundo plano por culpa del beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le dio a la delantera Jenni Hermoso en plena celebración de la Copa del Mundo. A pesar de que más de 20.000 personas fueron a apoyar a las campeonas en la explanada de Puente del Rey en Madrid, todo está siendo eclipsado por la polémica.

Y es que las disculpas de Rubiales se han visto no sólo como un gesto insuficiente, sino que han encendido más la controversia, con varias figuras públicas pidiendo su dimisión y con el presidente de la RFEF atrincherado en el cargo. "Tengo que disculparme. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Aquí no se entendía porque lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo", dijo el dirigente en unas palabras que han quedado en papel mojado.

Fue Pedro Sánchez el que hizo que saltara la liebre. El presidente del gobierno en funciones consideraba que "las disculpas del señor Rubiales no son suficientes e incluso no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos". La propia Federación activando el protocolo contra la violencia sexual y con figuras como Ángel Torres, presidente del Getafe; Patxi López, portavoz del PSOE, o Miquel Iceta, ministro del Cultura en funciones, pidiendo su dimisión.

[Voces de Castilla y León se suman a la petición de dimisión de Luis Rubiales: de “garrulo” a “machista”]

Incluso el escándalo ha trascendido a la escena internacional, con Megan Rapinoe, estrella del fútbol y doble campeona del mundo con la selección de Estados Unidos y Balón de Oro, declarando públicamente que Jenni Hermoso fue "físicamente acosada". Es más, la propia futbolista ha pedido "medidas ejemplares".

Tanta magnitud ha cogido el asunto, que no ha tardado en salir su mirada más cercana al humo negro a través de memes. Las redes sociales han querido burlarse de la actitud de Rubiales y nada mejor que hacerlo con una de las series que más fama tiene de pronosticar el futuro: Los Simpson.

La mítica serie de Fox es famosa por haber predecido muchos acontecimientos, como la presidencia de Donald Trump. Por ello, quizás era la ideal para recrear memes que comparan al presidente de la RFEF con Homer Simpson.

Y es que el patriarca del clan amarillo ha vivido momentos dignos de comparación. Por ello, el tuitero Roberto Martín ha querido crear un hilo en X, red social anteriormente conocida como Twitter, en la que se ven las 'coincidencias' entre ambos. Sin duda, las comparaciones son bastante notorias.

¿Es Luis Rubiales, Homer J. Simpson?



El hilo: 👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/EuplhJpQf9 — Roberto Martín (@robbhaifisch) August 23, 2023

