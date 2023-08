Voces de Castilla y León se suman a la petición de dimisión de Luis Rubiales: de “garrulo” a “machista”

El brillante triunfo de la selección española de fútbol en el Mundial femenino ha quedado eclipsado por el beso que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, espetó a la jugadora Jenni Hermoso durante la celebración. No se habla de otra cosa. Y en Castilla y León ocurre lo mismo. Son varios los políticos y asociaciones que han salido a la palestra para denunciar lo vivido y para exigir la dimisión del exjugador y sindicalista de futbolista.

Como suele ser habitual en ellos, tanto Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, como Pablo Fernández, único procurador de Unidas Podemos en Cortes, han atizado de lo lindo a Rubiales en la red social X (antes Twitter). En el caso del político socialista no ha dudado en analizar la situación de “lo que ha sucedido es un hecho plenamente coherente con lo que es Rubiales, comienza su comentario. Para posteriormente lanzar toda su artillería. “A la altura de su historial y de su ejecutoria. Puede escandalizar, pero no sorprender. Es una vergüenza para el deporte. No solo por lo de hoy”. Mismo estilo empleado por Pablo Fernández. “Rubiales tiene que dimitir. Es inaceptable que este garrulo impresentable sea el presidente de la Federación Española de fútbol”. Además de calificar la famosa imagen del beso de “asqueroso, vomitivo, posiblemente delictivo”.

El cese de Rubiales también ha solicitado Francisco Igea, de Ciudadanos. “O cesar, o ser cesado. Todo lo demás sería un bochorno”. También Ana Sánchez, procurador del PSOE; ha aprovechado la imagen entre Pedro Sánchez y Rubiales para lanzar flores a uno y criticar a otro. “Un feminista y un machista… Casi nada!”, ha afirmado.

En este caso, ni Mañueco, presidente de la Junta, o el portavoz del PSOE en las Cortes, Luis Tudanca, han mostrado su opinión sobre el tema del momento. Eso sí, ambos han tenido tiempo para felicitar a la selección femenina, pero no han querido mojarse en este tema. Tampoco se ha pronunciado la Federación de Futbol de Castilla y León con su eterno presidente Marcelino Maté al frente.

Asimismo, el colectivo Mujeres Castellanas ha exigido la intervención de la Fiscalía contra el presidente de la Federación Española de Fútbol. “Que Rubiales cometa un delito de agresión sexual a plena luz nos lleva a pensar que, como él mismo dice ha sido un acto natural y espontáneo; efectivamente, natural y espontáneamente machista, que estará acompañado de muchas otras violencias machistas constantes y cotidianas, ¿Qué no habrán tenido que aguantar todas esas jugadoras en este tiempo?”, se cuestionan en un comunicado.

