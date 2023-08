Athenea del Castillo a hombros y otras cuatro fotos que ponen a Luis Rubiales en la picota

Las horas pasan y la figura de Luis Rubiales sigue estando metida en las polémicas. Desde la final del pasado domingo en la que España se proclamó campeona del mundo, el presidente de la RFEF ha ido encadenando numerosos gestos y acciones que le han dejado en entredicho. La mayor parte de las críticas han llegado a raíz del beso a Jenni Hermoso, pero no han sido los únicos comportamientos que han provocado el revuelo en la sociedad y en la esfera política.

La última de todas ha sido una foto justo después de concluir la final frente a Inglaterra. En la imagen en cuestión se ve como Luis Rubiales levanta sobre los hombros a Athenea del Castillo. Una escena que vuelve a dejar mal al presidente de la Federación Española de fútbol.

La de Athenea ha sido la última, pero también quedan en la retina de la sociedad la imagen en la que se toca la entrepierna delante de la reina Letizia y la infanta Leonor, la del beso de Jenni Hermoso o la del beso en la mejilla a Olga Carmona en los vestuarios.

Beso a Jenni Hermoso

Sin duda, una de las imágenes de la Copa del Mundo fue el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, delantera de la Selección. En la recogida de las medallas de campeones, el máximo mandatario del fútbol español se mostró eufórico con las jugadoras, tanto que terminó besando en la boca a la atacante del Pachuca.

Una acción que no le gustó a Jenni Hermoso: "¿Pero qué hago yo? Eh, no me ha gustado", dijo la futbolista en el vestuario, en unas palabras emitidas en directo a través de Instagram.

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso

Beso a Olga Carmona

El beso a Olga Carmona ha sido otro de los comportamientos inadecuados del presidente de la Federación. Casi sin venir a cuento, Luis Rubiales quiso mostrar toda su efusividad por el título conseguido en Sídney y se acercó a las jugadoras de la Selección para acompañarlas en ese momento tan especial.

La jugadora del Real Madrid se encontraba en el terreno de juego junto a Laia Codina y, por detrás de ellas, apareció Luis Rubiales. El máximo dirigente se aproximó a las futbolistas y besó en la mejilla a una sorprendida Olga Carmona, que no se inmutó y siguió celebrando el título con su compañera.

Beso de Luis Rubiales a Olga Carmona durante la celebración.

Abrazo a Jenni Hermoso

Luis Rubiales también estuvo presente en la fiesta dentro del vestuario de la Selección. Aún extasiado, el motrileño anunció a las jugadoras que les regalará un viaje pagado a Ibiza. También, mientras agarraba a Jenni Hermoso, bromeó asegurando que allí se casará con ella. La secuencia fue captada en un directo por Salma Paralluelo.

La escena con Jenni Hermoso fue lo que desencadenó el aluvión de críticas al presidente de la Federación Española de Fútbol. Sin embargo, durante el partido tuvo otro comportamiento que no pasó desapercibido.

Luis Rubiales agarra a Jenni Hermoso en el vestuario.

Tocamiento de genitales

Una vez la colegiada decretó el final del partido Rubiales se mostró eufórico levantando los brazos al cielo. Sin embargo, en un momento dado se llevó la a mano a la entrepierna para tocarse los testículos en señal de "celebración". Lo hizo en una zona reservada para las autoridades al lado de la reina Letizia y la infanta Sofía.

Una acción que también ha desatado las críticas, no solo por el lugar en el que reliza el gesto (acompañada de la Reina y la Infanta), sino también por la imagen que muestra al mundo el máximo mandatario del fútbol español.

Luis Rubiales se toca los genitales en el palco.

Por otro lado, el presidente de la Federación también quedó señalado por su frío saludo a Pedro Sánchez. Una imagen que fue el preludio de las duras palabras lanzadas por el presidente del Gobierno en funciones, que aseguró que sus disculpas "habían sido insuficientes". Una demostración de la escasa confianza que hay puesta en él en estos momentos y que le dejan una situación muy complicada para seguir en el cargo.

