Marta López incendia las redes al defender a Rubiales: "No he visto a la chica quitarse en ningún momento"

A pesar de la histórica victoria de la Selección femenina de fútbol en Sídney, con el que España se ha convertido en campeona del mundo, con la que se logró reunir a más de 20.000 personas en la explanada de Puente del Rey en Madrid; todas las celebraciones se han visto empañadas por el intolerable comportamiento de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien besó a la delantera Jennifer Hermoso sin su permiso a la hora de entregar la Copa del Mundo.

Pese a que Rubiales pidió perdón en redes sociales a través de un vídeo, este gesto se ve insuficiente. Es más, su tibia disculpa ha provocado el efecto opuesto. "Tengo que disculparme. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Aquí no se entendía porque lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo", decía en sus declaraciones pidiendo perdón.

Tal ha sido la mala recepción, que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consideraba que "las disculpas del señor Rubiales no son suficientes e incluso no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos". Por supuesto, la polémica se ha convertido en uno de los temas de conversación de diferentes mesas de debate de diferentes programas de televisión. Por ello, no sorprendió que se tocase en Ya es mediodía.

El programa de mediodía de Unicorn Content ha abordado el tema. Aunque buena parte de los comentarios han sido contra la actitud de Rubiales, el presidente de la RFEF; sí que tuvo defensores. Entre ellos, estuvo Marta López, la exconcursante de GH 2, quien estuvo casada con el futbolista Jorge Cabeza, quien ha restado importancia a la gravedad de los hechos.

"Rubiales también ha apoyado a este equipo y éste está donde está gracias a él. Yo creo que se ha ido de madre, igual no ha sido correcto, pero yo no he visto a la chica en ningún momento quitarse, yo no he visto manifestarse a la chica en ningún momento diciendo que se ha sentido agredida. Si fuera así, yo la apoyaría, pero si no, me parece que ha sido una cosa salida de contexto, que no ha sido correcto, pero nada más", comentaba.

"La gente está apoyando la causa de las mujeres equivocadamente. Se están aprovechando de todo eso para decir que es que nos sentimos así. Yo, como mujer, si alguien me va a dar un beso, me quito. Y entonces, ahí sí la apoyaría", agregaba. Justo en ese momento, Antonio Rossi, quien se encuentra de presentador sustituto de Joaquín Prat, señalaba las palabras difundidas por la RFEF y que fueron atribuidas a Hermoso, no eran suyas.

Por supuesto, su defensa del presidente de la RFEF ha provocado que las redes ardan. "La típica que cuestiona a las víctimas de abusos porque tarden mucho tiempo en alzar la voz o en conjunto con otras víctimas. No la soporto", escribía un internauta. "Machismo interiorizado y casposo", agregaba otra usuaria. "Otra machista más. Es la típica que si violan a alguien es por cómo iba vestida. Qué vergüenza de idiotas", añadía otra comentarista.

