El verano de amor y lujo de Alfonso Merlos en Marbella tras volver con su novia de toda la vida, Marisa Páramo

Ya han pasado más tres años desde que el nombre de Alfonso Merlos (44 años) retumbó y se hizo eco en la prensa rosa española. También el de Marta López (49) y el de Alexia Rivas (30). Ellos protagonizaron el trío amoroso más sonado del 2020 en España. Ahora, EL ESPAÑOL ha podido conocer que el periodista ha retomado su relación con Marisa Páramo, su novia anterior al gran escándalo bautizado como 'Merlos Place'.

En 2019, la relación entre el comentarista político y la que había sido su novia de toda la vida, Marisa, llegaba a su fin. Ambos se conocieron en el canal Trece Televisión, donde él presentaba el debate De hoy a Mañana y donde ella también ejercía como periodista. Sin embargo, el amor entre ellos se acabó y cada uno siguió su camino.

En octubre de ese mismo año, se desveló la identidad de su nueva novia, Marta López, colaboradora habitual de Telecinco. No duraron mucho, y el polémico motivo es bien sabido: le fue infiel, presuntamente, con otra mujer. La noticia llegó en abril de 2020, cuando un descuido fatal por parte del periodista marcó el que sería su annus horribilis.

En una videollamada en directo con el canal de YouTube Estado de Alarma, una mujer aparecía paseándose en bikini por detrás de Merlos. Y no era la exconcursante de Gran Hermano. Era Alexia Rivas, también periodista. Esos dos catastróficos segundos significaron el fin del primer romance -después del segundo-, e incluso el de su propia carrera en televisión. Este fenómeno fue bautizado por el papel couché como 'Merlos Place', en referencia a la serie de los 90 Melrose Place, plagada de romances y traiciones.

Meses después de aquello, la vida privada del abogado permaneció alejada del foco mediático, incluso hasta ahora. Su última publicación en Instagram data del 16 de septiembre de 2020, en la que anunciaba su nuevo proyecto empresarial: ser presidente del Grupo Estrella Digital. "La verdad es ahora más importante que nunca", escribía. Lo único que se conocía de él eran los mensajes de su cuenta personal en Twitter y algún que otro storie en la app. Nada acerca de su vida amorosa.

Juntos de nuevo

Ahora, EL ESPAÑOL ha averiguado que Merlos reinició hace unos meses su romance con Páramo y que se encuentran en Marbella disfrutando de unos días de relax. Según fuentes cercanas a la pareja, el pasado lunes, 14 de agosto, ambos se encontraban en Barbillón-Marbella, un nuevo beach club de lujo de la Costa del Sol. El murciano lucía una camisa de lino de marga larga de color naranja y unas gafas de sol, mientras que Marisa aparecía en moño y con un total look negro: un bikini negro con monedas doradas debajo de un kimono de manga larga.

Este 15 de agosto, Merlos compartía una captura -visible solo durante 24 horas- en el restaurante y discoteca Mogli the Key Marbella con un plato de sushi. "Mogli the Key es un espacio referente de ocio que nace de la fusión y el entendimiento entre la idea de un pool club selecto y la pasión por la cocina nacional e internacional.

Se trata de un Restaurante & Lounge Club donde nuestra clientela puede disfrutar de una experiencia culinaria y de relajación durante todos los tramos que conforman el día", señalan en la página web. Su carta incluye carne a la brasa, cocina japonesa, especialidades mediterráneas, marisco, pescado fresco, ensaladas y arroces, entre otros.

La zona de discoteca cuenta con una sala principal y una segunda con acceso independiente; varias barras, una pista central, gran capacidad y áreas Vips que componen un salón de fiestas "preparado para satisfacer las altas expectativas de clubbers y aficionados a la noche y el lifestyle de la fiesta de Marbella", explican.

La viral infidelidad de Merlos

Marta López y Alfonso Merlos se conocieron bajo los focos de los platós de Telecinco e iniciaron un romance en octubre de 2019. Solo seis meses después, y después de mantener una buena relación con los tres hijos de ella, el bombazo de la presunta infidelidad con Rivas estalló y destruyó todo a su paso.

Alfonso Merlos y Marta López en noviembre de 2019. Gtres

Dos meses después de aquello, en junio de 2020, EL ESPAÑOL habló con la colaboradora. Ella aseguraba que, como pareja, Merlos fue "lo peor", pero que no le tenía "ningún rencor".

Mientras una relación terminaba, otra comenzaba: la de Merlos y Alexia. Aunque tampoco funcionó como ellos pensaban. El 23 de septiembre de 2020 ella confirmaba la ruptura: "Sí, Alfonso y yo ya no estamos juntos. Los dos estamos bien a pesar de que como pareja ya no estamos juntos. Puede que, incluso, nos veáis juntos alguna vez porque nos llevamos muy bien y siempre va a ser así, pero hay temas que prefiero no tocar".

