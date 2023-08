Rubiales dice que el beso a Jenni Hermoso fue "un pico sin maldad" y carga contra quienes le critican

Luis Rubiales y Jenni Hermoso dejaron uno de los momentos más llamativos del Mundial femenino. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol y la jugadora se fundieron en un beso durante la celebración del título de la Selección, sin embargo, ese gesto ha sido duramente señalado por diversas personas.

Tras la gran cantidad de críticas recibidas, el presidente de la Federación quiso lanzar un claro y espontáneo mensaje, quitándole importancia a lo ocurrido. Sus palabras fueron tajantes y recalcó que "no hay nada y que el beso queda en una anécdota". Además, también dejó claro que el asunto "no va a ir a más".

Rubiales se mostró visiblemente molesto por las críticas hacia su persona, pero no dudó en quitarle hierro a la situación y apeló a la buena amistad que le une a la futbolista para dar sentido a esa situación. Un simple gesto que se ha malinterpretado y que quiso explicar aportando contexto.

[La efusiva celebración de Rubiales en el Mundial de fútbol femenino: besa en la boca a Jenni Hermoso]

"No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad. Es un pico de dos amigos celebrando algo... no estamos para gilipolleces. Yo, con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo... no. No hagamos caso y disfrutemos de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo...", señalaba en el Partidazo de la Cadena Cope.

"Es una cosa sin maldad. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías. Hay más tontos que ventanas. Vamos a hacer caso a los que no son tontos... Es una cosa sin maldad y una tontería, si la gente quiere perder el tiempo en ello...", añadió Rubiales para dar contexto.

Beso entre Luis Rubiales y Jennifer Hermoso.

"Que viva España, que tenemos a las mejores del mundo, y es de eso de lo que hay que hablar. Estoy contento de que con una amiga lo celebre dándole un pico y con otro dándole un abrazo y lo que haga falta...", terminó de insistir el presidente de la Federación.

Hermoso comparte la misma versión

En la misma línea que Luis Rubiales también estuvieron las palabras de Jennifer Hermoso. La futbolista de la selección española tampoco escondió lo ocurrido, explicando que había sido "un gesto mutuo". Además, apuntó a que el presidente de la Federación y ella mantienen una "gran relación".

[Las dos versiones de Jenni Hermoso: del 'no me gustó' el beso de Rubiales a decir que fue 'con cariño']

"Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento... No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante", dijo a los micrófonos de COPE.

Sigue los temas que te interesan