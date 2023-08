Carlos Alcaraz rompió a llorar después de perder ante Djokovic: sus lágrimas tras darlo todo

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic lo dieron todo. Ambos tenistas se emplearon a fondo durante casi cuatro horas en una final, la del Masters 1.000 de Cincinnati, ya para el recuerdo. La victoria cayó para el serbio y las reacciones de los dos jugadores no podían expresar mejor los sentimientos provocados por haberlo entregado todo.

De la extenuación de Djokovic al derrumbe de Alcaraz. En ese momento de soledad de cada uno en su banquillo, Carlitos no podía contener las lágrimas de impotencia. El número uno del mundo no podía aguantar el llanto tras sufrir su segunda derrota contra el serbio tras la del último Roland Garros.

Cuando cogió el micrófono en la entrega de premios, todavía se podía entrever en él la emoción del momento. Una emoción compartida con su hermano mayor Álvaro, que estaba en la grada tras acompañarle en otro torne como suele hacer en la mayoría durante el año. Le dio las gracias por hacerle "mejor persona".

Estas lágrimas nos duelen.

Estas lágrimas deben ser de orgullo.



Gracias por hacernos disfrutar, Carlos Alcaraz. #LaPistaDelTenis

"Hay derrotas y derrotas, hay derrotas que cuesta mucho asimilarlas, otras que cuestan menos. Este tipo de derrotas duelen, duelen mucho, no voy a mentir. Pero al mismo tiempo te quedas con una sensación positiva de decir que lo has dejado todo, cuando uno siente que lo ha dejado todo en la pista no se puede reprochar nada, tienes que salir orgulloso y contento de lo que has hecho, y ese es mi caso", dijo Alcaraz en conversación con EFE al acabar la final explicando su emoción.

"Me he puesto un poco emocional en pista por el simple hecho de haberlo dejado todo, de tener las oportunidades y no haberlas aprovechado. Pero el haber peleado hasta el último punto me ha hecho quedar más en pista. Salgo contento, estamos orgullosos de todo el trabajo que estamos haciendo y yo mismo estoy orgulloso de lo que he hecho hoy", agregó.

Djokovic tuvo unas bonitas palabras para el que fuera su verdugo en la final del último Wimbledon: "Me recuerda un poco cuando me medía con Nadal, cuando estábamos al máximo de nuestras carreras. Cada punto es una batalla. Sabes que no te va a regalar más de cinco puntos en todo el partido. Tienes que ganarte cada punto", dijo Nole en la rueda de prensa posterior al partido ganado por 5-7, 7-6(7) y 7-6(4).

"No he jugado muchos partidos como éste en mi vida. Quizás lo puedo comparar con la final con Nadal en el Abierto de Australia de 2012, hoy fue tres sets y casi cuatro horas. Es uno de los partidos más ilusionantes y duros a nivel mental, emocional y físico que he jugado en mi carrera", agregó.

