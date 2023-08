Audrey Fleurot, la actriz francesa que ha conquistado al público español con 'ACI: Alta Capacidad Intelectual'

Este jueves 24 de agosto, a las 22:45 en Antena 3, llega a su fin la tercera temporada de ACI: Alta Capacidad Intelectual. Convertida en una rara avis de la ficción extranjera en las televisiones generalistas actuales, ha logrado que sus tres temporadas hayan sido emitidas en el prime time del canal principal de Atresmedia, con pocas semanas de diferencia respecto a su estreno original en la cadena francesa TF1 (al menos las dos últimas tandas).

Con audiencias de escándalo en el país galo, más de nueve millones de espectadores de media y siendo el programa más visto de la pasada temporada televisiva en Francia (excluyendo el Mundial). La serie creada por Stéphane Carrié, Alice Chegaray-Breugnot y Nicolas Jean ha sido un revulsivo en la carrera de su protagonista, Audrey Fleurot. La actriz nacida en Mantes-la-Jolie, municipio situado apenas a 57 kilómetros de París, es una estrella en su país natal (prueba de ello es que protagonizó uno de los episodios de Call My Agent, en la que se homenajea a los rostros más conocidos de la industria francesa), pero le faltaba el reconocimiento internacional que le está dando sorpresivamente ACI.

Y es que, en España, Audrey Fleurot era casi una desconocida antes del éxito de ACI. Es más, la serie procedimental, la cual ha sido comparada con Erin Brockovich por la crítica francesa, le ha permitido a la intérprete mostrar una faceta completamente diferente a la que suele mostrar en su filmografía. De estatura alta, 1,75 metros, piel muy blanca y melena pelirroja, Fleurot ha estado especializada en papeles de mujer fría y otros arquetipos asociados a la femme fatale.

[Cómo 'ACI: Alta Capacidad Intelecual' se ha convertido en la última Galia de las series europeas en el prime time]

Reconocida principalmente por Joséphine Karlsson, la ambiciosa abogada sin escrúpulos de la serie Espiral y la fría y pragmática Hortense Larcher, la esposa del alcalde, en Una aldea francesa; en más de una entrevista, Fleurot ha destacado que ese tipo de papeles “nada tienen que ver” con ella. “Es divertido encarnar papeles así, porque están muy lejos de lo que soy yo”, declaraba en una entrevista para el programa Le Portrait de la Semaine en TF1 allá por septiembre de 2021.

Audrey Fleurot en 'Espiral'.

De hecho, la popularidad que está obteniendo con ACI le está permitiendo explotar mejor una vis cómica que ha mostrado en el cine, aunque con papeles más secundarios, dado que se le vio en éxitos como Intocable, La delicadeza, Las gacelas o French Women. “¡En el cine, he hecho casi sólo comedias! No me preocupa la idea de romper con la imagen de femme fatale. La verdad, hay pocas cosas que me molesten más que esta expresión”, señaló en una entrevista para Télé-Loisirs.

De femme fatale a sagaz investigadora policial

En ACI es todo lo opuesto. Es Morgane Alvaro, mujer de la limpieza reconvertida en asesora de la policía gracias a un alto coeficiente intelectual que le ha convertido en una sagaz investigadora y que está viviendo una relación tirante con el inspector Karadec (Mehdi Nebbou), con el que el ‘shippeo’ ha llegado hasta tal punto que esta tercera temporada terminará con un cliffhanger relacionado con ambos. Una química y un personaje carismático que recuerda a las protagonistas de otras series de éxito como Los misterios de Laura, Candice Renoir o Imma Tataranni.

Audrey Fleurot en 'Una aldea francesa'.

Un papel que le ha cambiado la vida a Fleurot, quien admitió en 2021, en pleno auge del éxito de la primera temporada, que no esperaba que la recepción fuese tan positiva a nivel mundial. “Lo único que puedes hacer es interpretar un personaje con el mayor compromiso posible. Cuando leí el guion de ACI, que no era una comedia y por lo tanto estaba muy lejos del resultado final, el papel se me quedó grabado durante mucho tiempo”, expresaba en una entrevista para France 24.

Precisamente, ACI ha sido el culmen de una serie de papeles con los que Fleurot ha comenzado a transitar por papeles más complejos, tanto en drama como en comedia. Es el caso de Safe, miniserie británica para Netflix en la que compartió protagonismo con Michael C. Hall o su salto al cine de autor con La fête des mères, dirigida por Marie-Castille Mention-Schaar, quien le dio la posibilidad de protagonizar una historia alejada de la comedia comercial.

Vista también en El colpaso y Conectados, el éxito de ACI ha permitido que se estrenen con éxito en España otras series protagonizadas por ella. Es el caso de El bazar de la caridad. Distribuida por Netflix, pudo verse en las tardes de La 1 tras La Promesa, logrando que el público la reconozca gracias a la popularidad de la serie que emite Antena 3. Algo similar pasó cuando llegó a la mentada plataforma Las combatientes, serie de TF1 con la que comienza a proyectar una imagen diferente, de heroína de época.

Audrey Fleurot en 'ACI: Alta Capacidad Intelectual'.

[El auge de las series francesas, el otro gran fenómeno que vive la televisión española]

Apasionada del tango, lleva más de una década bailándolo y aficionada a compartir en sus redes sociales viñetas y carteles retocados que se salen de lo convencional, siempre se ha mostrado reivindicativa en lo referente a su único hijo, Lou, de sólo ocho años. “Con un niño, en cuanto surge el más mínimo problema, ya sea en la escuela o en cualquier lugar, nos centramos en la madre”, compartía en la misma entrevista de Le Portrait de la Semaine en TF1.

Una actriz que rompe con los roles de género en su vida personal

En esa entrevista a modo de perfil, Fleurot hablaba de cómo los roles de género se había intercambiado, con su pareja por aquel entonces, el director Djibril Glissant, encargándose de las tareas asociadas del hogar mientras ella enlaza varios rodajes. “Tengo la suerte de tener un compañero que trabaja en casa, que cuida a los niños”, compartía, señalando que esa “presión” sobre la maternidad y la conciliación no la estaría viviendo de ser un hombre. “Queríamos igualdad, queríamos trabajar como hombres”, expresaba.

🔵 « J’ai un taux de testostérone plus élevé que la moyenne ! »

Sa revanche sur son adolescence, son succès phénoménal, et sa vie de Maman : l'atypique #AudreyFleurot se confie sans filtre dans « Le Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo

📺 Ce dimanche, dès 18h20 sur TF1. pic.twitter.com/khcyjj5Xcd — TF1 (@TF1) September 5, 2021

Muy discreta con su vida privada, Fleurot mantenía una relación sentimental con Glissant desde 2015. En este 2023, han sido varios los rumores sobre una ruptura entre ambos, tal y como lo recogía la revista Closer y lo confirmaba Public. Ambos habían trabajado juntos en ACI, dado que Glissant ha dirigido varios episodios de la ficción. Pero, como es habitual en las celebridades francesas (véase el caso de Guillaume Canet y Marion Cotillard), nada está confirmado por parte de la actriz.

Más allá de ACI, Fleurot tiene pendiente de estreno la miniserie Infiltré(e). Por otro lado, la actriz de 46 años estaba preparando su salto a Hollywood con The Island, un thriller que iba a protagonizar por Joaquin Phoenix y Rooney Mara y que iba a estar ambientado en los Estados Unidos de los años 30. Sin embargo, el proyecto se ha pospuesto por la huelga de actores en el país norteamericano.

Sigue los temas que te interesan