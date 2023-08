El escandoloso historial de la presentadora peruana Laura Bozzo, el primer nombre que suena para 'GH VIP 8'

A menos de un mes del estreno de la octava edición de Gran Hermano VIP, sigue siendo una incógnita la lista de concursantes que entrará en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid). Por ello, ha sorprendido el primer nombre filtrado, Laura Bozzo. La popular presentadora peruana es la primera que suena fuerza como concursante. Una noticia que, de confirmarse, contrastaría con las intenciones de Telecinco por apostar por una televisión más blanca y familiar.

Según revela Yotele, la conductora del polémico Laura en América estaría entre los nombres ya negociados para esta octava edición. Bozzo es uno de los iconos de la televisión latinoamericana en los años 90. Su talk show, emitido en el canal peruano América Televisión entre 1998 y 2001, era líder de audiencias y también en polémica. En cada entrega, se presentaba casos de problemas sociales y familiares que solían terminar con sus protagonistas pegándose mutuamente.

Bajo la sospecha de que todo estaba preparado, Bozzo siempre defendió que se trataban de historias verídicas. Desde 2002 a 2008, el talk show se trasladó a Telemundo, pasándose a llamar Laura y con el mismo formato de casos sociales y familiares que solían acabar con sus protagonistas golpeándose.

La marcha de Bozzo a Telemundo sucedió tras su caída en desgracia en la televisión peruana. En julio de 2022, la Justicia del país andino ordenó arresto domiciliario para la conductora, tras haber sido relacionada con el régimen de Alberto Fujimori, tras recibir presuntamente dinero de Vladimiro Montesinos. Esto provocó que la comunicadora fijase su residencia en el estudio de televisión, grabando desde allí los programas para el canal estadounidense en español.

Laura Bozzo en 'Que pase Laura'.

Su popularidad en España vino gracias a que fragmentos de su talk show eran mostrados en Crónicas marcianas de la mano de Javier Sardà y Boris Izaguirre. En 2007, Telecinco intentó ficharla y se grabó un piloto que, finalmente, no vio la luz.

Radicada en México desde hace varios años, estuvo durante cuatro meses prófuga de la justicia del país azteca después de ser condenada por un presunto delito de evasión fiscal. Evitó entrar en prisión gracias a un acuerdo para pagar la deuda pendiente.

Su nombre volvió a tomar popularidad al entrar en el reality La casa de los famosos, la versión estadounidense en español de GH VIP. A pesar de ser el formato para Telemundo, cadena estadounidense para la población hispanohablante del país norteamericano, el reality se graba en México, lo que le permite a Bozzo participar, dado que no puede entrar en Estados Unidos tras negársele la visa desde sus vínculos con Montesinos.

Su paso por la segunda edición de La casa de los famosos USA le volvió a poner en primera línea. Ha sido panelista de la tercera edición, su talk show ha vuelto a emitirse y desde marzo de 2022 también presenta el programa Que pase Laura, en Imagen Televisión. Por otro lado, el estilo de Bozzo fue reproducido con el formato Mentiras peligrosas, presentado por Leticia Sabater y Loreto Valverde en Canal 7 entre 2002 y 2003.

Con todos los antecedentes nombrados, sorprende que Telecinco haya apostado por un perfil así. De confirmarse, podría chocar contra el código que Mediaset introdujo de cara a las nuevas ediciones de sus realities.

El nuevo protocolo señala que la lista final de los participantes o concursantes "deberá ser aprobada expresamente por Mediaset, que tendrá capacidad de veto". Así pues, aquellos que sean elegidos para estar en el formato serán sometidos a un "análisis de riesgo", que incluirá "un examen médico (físico y psicológico)", así como también "una investigación en el entorno familiar, profesional o social" con el objetivo de "descartar comportamientos agresivos o antisociales. Así como dependencias crónicas".

En ese sentido, el Código Ético remarca que cada participante o concursante será informado de "la duración y características del programa, del entorno en el que tendrá lugar, los retos a los que serán sometidos", las conductas o comportamientos prohibidos y reprobados y el cuadro de sanciones aplicables". El protocolo asegura también que la productora encargada "se compromete a adoptar todas las medidas que sean necesarias y suficientes para garantizar la seguridad y bienestar" de los participantes.

Laura Bozzo en 'La casa de los famosos USA'.

No obstante, a pesar de los cargos imputados a Bozzo y de su perfil polémico, sí que es cierto que Bozzo no ha estado vinculada legalmente a situaciones incompatibles con el Código Ético que ha impuesto Mediaset para sus formatos. Con lo cual, en ese aspecto, no habría nada que reprochar.

Ahora bien, su elección sí que sorprende por ser un perfil alejado de esas intenciones de apostar por un tipo de entretenimiento más blanco y familiar. Es más, el estilo de Bozzo recuerda al que tenía, precisamente, Sálvame. De hecho, a sus 71 años, la presentadora peruana ha vuelto a ser protagonista recientemente de la actualidad por anunciar que supuestamente Luis Miguel y Paloma Cuevas se habían casado, algo que ha sido ya desmentido.

