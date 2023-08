Lucía Vera, la señora viral de Canal Sur por su famoso "teviarañá", vuelve a provocar furor con los "niños profeta"

Lucía Vera ha vuelto. Esta señora se hizo popular a finales de los noventa después de acudir como invitada a De tarde en tarde, el programa que presentaba Irma Soriano en Canal Sur, por contar una hilarante anécdota que vivió con su hijo en un día veraniego en la playa, y que con el tiempo, acabó convirtiéndose en viral. Ocurrió en 1996, cuando aún no existían las redes sociales.

La mujer contó que su angustia al ver que su niño se había metido muy a lo hondo en el mar. Por eso, comenzó a llamarle. Sin embargo, su hijo no le hacía caso. "Estábamos en la orilla y yo: 'Ese niño se ahoga, ese niño se va a ahogar. ¡Uy, dónde está ese niño! Yo nada más que le veía la cabeza como una Chupa-Chups de limón. Era rubio y yo me quedo mirando. '¡Chiquillo, ven acá que te vas a ahogar!'. El pobrecito me mira así y sigue su baño. Y yo '¡ay, Dios mío!", narraba.

Lucía optó por elevar el tono al emplear expresiones como "teviarañá" o "tevia cortá el cuello". Lo más gracioso de todo es que, cuando logró que se acercara a la orilla, resultó ser un señor. "Yo ya vi a mi hijo muy arrugadito, muy raro (...) Y me veo a ese viejo con unas calzonas... Que parecía el portero de un futbolín de madera; las calzonas hasta aquí que se iba a ahorcar él sólo. Yo me morí, no sabía dónde mirar", siguió contando.

Pues bien, Lucía Vera ha vuelto a provocar furor en las redes sociales con un momentazo en el magacín de actualidad Andalucía directo. Entrevistada por la periodista María Hernández, la señora realiza un alegato sobre la fertilidad, pero su confusión de la expresión "niño probeta" con "niño profeta" provoca las risas.

"¡Que me ha bajado la regla! Claro, y el niño... A mí no me pueden tocar mucho, tú no ves que yo soy... ¿Cómo se dice que todavía vales para parir, que vales para...? ¿Cómo se dice?", pregunta a la reportera para proseguir: "¡Fértil, fértil! Yo soy fértil. Yo me meto los niños aunque sean profeta de eso".

Totalmente descolocada, la reportera mantiene el micrófono a la señora, que continúa: "Profeta, los niños que se metían en profeta antes. Ahora porque se meten muchas cosas, pero antes eran los niños profeta. Ay, yo en cuanto me he sentido húmeda digo: 'Ya me ha bajado la regla'. No importa, los niños me van a dejar los avíos. ¿Has visto lo que me ha dicho? XXL me guarda. Ojú, mi marido está muy bien despachado".

Lucía Vera fue homenajeada el pasado sábado, 19 de agosto, en Cádiz, a propuesta por la Asociación de Vecinos Puerta del Mar, para conmemorar el 25 aniversario de su hilarante anécdota en el programa de Irma Soriano.

