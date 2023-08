Malena Gracia se postula para ‘GH VIP’ y pide trabajo de colaboradora en el programa ‘Así es la vida’

La cantante Malena Gracia ha sido la gran invitada de Así es la vida en la tarde de este 3 de agosto. La que fuese concursante de Hotel Glam y Supervivientes ha llegado al programa de Sandra Barneda para celebrar los 20 años del lanzamiento de Loca, su mayor éxito musical, e incluso la ha interpretado en su plató.

Una vez acabado el show, Sandra Barneda y César Muñoz charlaron con Malena y repasaron su trayectoria. Y es que fue precisamente en Telecinco donde arrancó su carrera, cuando ganó el programa Mañana serán estrellas, que presentaba Manolo Escobar y Carmen Sevilla. “Echo de menos la televisión. Quiero volver aquí a Telecinco, a mi casa, quiero volver aquí”, afirmó la cantante. En concreto, mencionó que le gustaría participar en un nuevo reality, lo que se puede entender como un llamamiento para GH VIP, que regresa el próximo 14 de septiembre.

En un reportaje, definieron a Gracia como “mocatriz”, es decir, modelo, cantante y actriz, y ensalzaron que “sabe hacer las tres cosas perfectas y se merece volver a la televisión”. “Me hubiera gustado hacer más cosas, he hecho lo que he podido y lo que me han dejado. Quizás me hubiera gustado hacer mucho más, pero desgraciadamente estamos en un momento discográficamente hablando que está muy difícil. Como actriz tampoco he hecho las cosas que deseaba”, aseguraba la madrileña de 53 años, que recientemente estuvo trabajando en México.

En la actualidad está sacando versiones de grandes éxitos de otros artistas, y prevé en lanzamiento de un nuevo disco, “sobre todo para coleccionistas, para mis fans” y prevé “seguir trabajando en lo que me gusta, hacer televisión. Por favor, quiero volver a la tele”, aseguraba.

Ese llamamiento gustó mucho a Sandra Barneda, quien recordó cómo Betty Davis tuvo que poner un anuncio en un periódico para buscar trabajo después de haber ganado tres Óscars. En el caso de Malena, se mencionó varias veces cómo su álbum Loca logró dos décadas atrás un triple disco de platino. “Soy televisiva a tope, y aparte es que a mí me han descubierto en esta cadena”, insistía la que fuese pareja de Arévalo. Además, aseguró sentirse “poco valorada. Porque a lo mejor ha habido gente que no le interesaba que estuviera ahí, envidias que por desgracia en nuestra profesión hay mucha”.

“Me gustaría, como bien he dicho, o estar en un reality o estar de colaboradora. Poder volver a estar aquí”, comentaba más tarde gracia, en su tercer llamamiento a Telecinco a darle un hueco en alguno de sus programas. “Yo me he ido a México a buscarme la vida, y hoy estoy en Así es la vida para celebrar los 20 años de Loca y quiero seguir en esta cadena, a ver si lo consigo”, exponía poco antes de finalizar su intervención.

