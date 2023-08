TVE retira 'El paraíso de las señoras' de las tardes de La 1 y opta por poner reposiciones de 'La Señora'

Con La Promesa dándole el liderazgo de la sobremesa a La 1, TVE busca reforzar su programación de tarde. De los programas que tiene en su parrilla, es El paraíso de las señoras el que peor rendimiento tiene. Por ello, la cadena pública ha optado por retirar el serial italiano. A partir del lunes 7 de agosto, a las 17:30, la Corporación emitirá reposiciones de La Señora, volviendo así 13 años después de su final.

A pesar de que El paraíso de las señoras le ha dado estabilidad en su programación a La 1, sus audiencias han ido en continuo descenso en los últimos meses, siendo el formato que peor rendimiento tiene en las tardes de la cadena pública. Aunque comenzó teniendo buenos datos de mantenimiento, alrededor del 7% de cuota y los 590.000 espectadores. Se esperaba que su línea fuese ascendente.

Sin embargo, a pesar de llevar en la parrilla desde el 10 de abril, no sólo no ha tenido una línea ascendente, sino que se ha convertido en el formato con peor rendimiento de las tardes de La 1. Sus audiencias no pasan del 5%-6% de share y rondan los 400.000-500.000 espectadores, estando muy por debajo tanto de La Promesa como de El comodín de La 1, El Cazador y Aquí la tierra.

De esta forma, TVE prepara el terreno para la que será la telenovela que forme realmente tándem con La Promesa, Salón de té La Moderna. Precisamente, el día de inicio de La Señora coincide con el comienzo del rodaje de la serie que adapta Tea Rooms, novela publicada en 1934 y considerada una de las obras más emblemáticas de Luisa Carnés, una de las figuras femeninas más importantes de la Generación del 27.

Una serie de reconocido éxito y prestigio

No es la primera vez que La Señora sale al rescate de La 1. Tras la cancelación de Amar en tiempos revueltos, en noviembre de 2012, la Corporación buscó retener su audiencia con la reposición de la icónica ficción creada por Virginia Yagüe y producida por Diagonal TV. Protagonizada por Adriana Ugarte, Rodolfo Sancho y Roberto Enríquez, La Señora tuvo 3 temporadas y 39 episodios que fueron emitidos entre 2008 y 2010.

Líder de audiencias en el prime time en su momento de emisión, su éxito derivó en un spin-off, 14 de abril. La República, que tuvo 2 temporadas y 30 episodios emitidas en 2011 y 2019.

Ambientada en la España de los años 20, en plena dictadura de Primo de Rivera. En una pequeña ciudad del norte del país, surge la historia de amor de Victoria Márquez y Ángel González. Ella es hija de un empresario del sector de la minería. Él pertenece a un estrato social humilde, está comprometido con la clase trabajadora y, al mismo tiempo, siente una fuerte vocación religiosa. Es el marco de este drama romántico de época, que refleja los duros contrastes de la sociedad del momento y acontecimientos históricos como el nacimiento de la lucha de clases en España.

