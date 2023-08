Cuatro anuncia por sorpresa ‘En guardia: mujeres contra el crimen’ como baza para el nuevo curso

Mediaset está poniendo toda la carne en el asador para que, a partir de septiembre, sus audiencias refloten. Por ello ya ha comenzado a promocionar con ahínco GH VIP y Got Talent para el prime time de Telecinco, pero también está mimando a Cuatro, que cerró el pasado mes como sexta opción con un 5,2% de cuota de pantalla.

Para que el público vuelva a conectar con la cadena roja, Mediaset ha desvelado las 10 apuestas principales de Cuatro para su prime time para el nuevo curso televisivo. Y entre ellas destaca un nombre: En guardia: mujeres contra el crimen, una producción de la que no había informado y de la que, de momento, tampoco ha dado más datos sobre su contenido. En un vídeo promocional de la cadena se ve unos segundos de esta obra, y parece ser una serie documental que siga a mujeres en trabajos como el de la Guardia Civil.

Por otro lado, destacan 3 propuestas que ya se habían anunciado, y que serán novedad. Por un lado está En busca del Nirvana, un nuevo reality con famosos que presentará Raúl Gómez. El formato reúne a tres ganadores de realities, como son Alejandro Nieto, Christopher Mateo y Mahi Masegosa, vencedores de Supervivientes los dos primeros y de La casa fuerte la segunda. Aless Gibaja, Andrea Gasca, Charlotte Caniggia, Cristo Contreras, Inma Campano, Yoli Claramonte e Iratxe Soriano completan el casting.

Los otros dos estrenos de la temporada serán la serie documental WAGS: Ellas también juegan, que sigue a esposas de futbolistas, y Fuera de cobertura, que regresa a Cuatro tras cuatro años de su última emisión. Alejandra Andrade estará al frente.

El resto de propuestas son formatos que ya están asentados en su programación: First Dates, Volando voy, Viajando con Chester, Cuarto milenio, Horizonte, y partidos de la Europa League. Destaca que en esta promoción no se haya mencionado Planeta Calleja, que podría haber llegado a su fin, y ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, que fue confirmado su regreso con Luján Argüelles. Esto podría dejar la puerta abierta a que la nueva edición no se disfrutase en Cuatro, sino en Telecinco.

