La 3ª temporada de 'ACI: Alta Capacidad Intelectual' ya tiene fecha de estreno en el prime time de Antena 3

Morgane Alvaro, la detective con más salero de Lille ya tiene día para volver a conquistar al público español. Antena 3 ha anunciado cuándo comenzará a emitir la tercera temporada de ACI: Alta Capacidad Intelectual. La ficción protagonizada por Audrey Fleurot será la sustituta de Heridas, lo que significa que será emitida este jueves 13 de julio a las 22:45 horas. Se enfrentará así al nuevo reality de Telecinco, ¡Vaya Vacaciones!

Madre divorciada de 38 años y con tres hijos a su cargo, la segunda temporada terminó con un potente cliffhanger. La exmujer de la limpieza, reconvertida en investigadora policial, descubrió que su primer amor y padre su primera hija, Romain (Xavier Hosten), no había muerto en extrañas circunstancias, sino que había huido al Reino Unido y rehízo su vida a sus espaldas.

Tras descubrir esa gran mentira, Morgane se derrumbó. De vuelta a Lille, es consolada por el detective Karadec (Mehdi Nebbou), el policía de aspecto rígido con el que ha formado un estupendo tándem. El episodio final de temporada, terminó con ambos besándose, para alegría de sus fans, dado el evidente ‘shippeo’ que había entre ellos.

Ahora, la tercera temporada comienza con Morgane enfrentándose a nuevos casos, aunque con ligeros cambios: ¡está fuera del cuerpo! ¿Habrá dejado el trabajo por los sentimientos que tiene hacia Karadec? Pero por más que lo intenta, Morgane no puede vivir sin los casos e investigará de manera clandestina, lo que le llevará por un descuido a estar entre rejas. ¿Conseguirá Karadec sacarla de la cárcel? En el cuerpo consiguen un sustituto, por lo que su vuelta parece, en principio, algo complicada.

La tercera temporada cuenta también con ocho episodios y fue emitida este año en Bélgica y Francia. Su emisión primero fue en la belga RTBF, entre el 9 y el 30 de mayo, mientras que en la francesa TF1 la tercera tanda comenzó el pasado 11 de mayo y recién finalizó el pasado 29 de junio. Con lo cual, su llegada en verano a Antena 3 se ve como algo lógico, dado que se estrenará pocas semanas después de haberse visto en Francia.

ACI: Alta Capacidad Intelectual con la emisión de su tercera temporada se convierte en uno de los pocos títulos extranjeros que regresa de forma exitosa al primer time de Antena 3 y la única producción no turca en ser emitida en esta franja. La primera tanda tuvo muy buenos datos de audiencia, con una media entre 14%-13% de share y 1,5 millones de espectadores. La segunda tanda sí que tuvo menor recepción, moviéndose entre los 9%-10% de cuota y 1,1 millones de seguidores, con dos episodios no llegando al doble dígito de share y otros dos quedando por debajo del millón de televidentes. No obstante, fueron cifras decentes que le permitieron ser segunda y sólida alternativa a Idol Kids, su rival en Telecinco.

