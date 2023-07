Sánchez pide el voto a los abstencionistas del PSOE: "Apostemos todo al rojo"

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE para el próximo 23-J, Pedro Sánchez, ha apurado su último mitin antes de la jornada de reflexión para llamar a la participación, especialmente a la de aquellos votantes socialistas que no saben si acudir a las urnas el domingo. "Apostemos todo al rojo", ha pedido desde Getafe.

Sánchez se ha referido "no a los que dudan si votar al PSOE o no, sino a los que lo tienen claro pero no saben si van a ir a votar". "A esas personas les digo que es un día solo y, con ello, cuatro años de avance y frenamos el retroceso", ha asegurado.

Tanto el candidato del PSOE como los cargos que le han acompañado se han mostrado este viernes en Getafe especialmente optimistas y orgullosos de la campaña electoral que han llevado a cabo. Empezaron con los sondeos a la contra y, según aseguran, a dos días de las elecciones "hay partido".

"Hemos hecho la mejor campaña", ha asegurado Sánchez. "Nos caímos y nos levantamos. Pedaleamos contra reloj y cruzamos todas las metas y subimos todos los puertos. Nos quedan unos metros para llegar al esprint final. Vamos a ganar las elecciones, vamos a dar hasta la última pedaleada, hasta el último suspiro, hasta el último voto", ha añadido.

Sánchez ha dicho que la victoria del PSOE va a ser la de "las mujeres frente al machismo", "la cultura frente a la censura", "la ciencia frente a los antivacunas", "la verdad frente a la mentira" y "los aplausos frente a las caceroladas".

El mitin de este viernes ha sido con diferencia en el que los militantes se han mostrado más motivados, interrumpiendo a Sánchez de manera constante con cánticos de apoyo.

Ha influido el buen humor con que el presidente ha entrado y salido del pabellón donde se ha celebrado el acto, con la canción Perra, de Rigoberta Bandini, haciendo un guiño al meme que se ha popularizado los últimos días de la campaña de "Más sabe Perro Sanxe por Perro que por Sanxe", y con el que los socialistas han dado la vuelta al insulto de Perro Sánchez.

El guiño a los jóvenes ha sido constante, no sólo por el meme. También ha actuado el grupo Menta, uno de los más populares del indie actual, del que Sánchez reconoció ser fan en el pódcast La pija y la quinqui.

Estos movimientos no son casuales. Los socialistas todavía detectan cierta falta de movilización y están poniendo el foco en dos de los sectores de su electorado que están más claros: los jóvenes y las mujeres.

Las apelaciones al voto femenino también han sido recurrentes, llamando a "seguir avanzando en la España inclusiva" y subrayando de nuevo algunas de las acciones llevadas a cabo por gobiernos autonómicos del PP y Vox tras el 28-M. Por ejemplo, que la presidenta del Parlamento de la Comunidad Valenciana haya pedido que se la llame "presidente" y que haya rechazado secundar una manifestación contra la violencia machista.

"Amenaza" de PP y Vox

Aunque el mitin se ha centrado más en movilizar a los suyos, Sánchez también ha atacado la posibilidad de un gobierno de Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal como vicepresidente y lo ha tildado de "amenaza".

El presidente ha criticado la decisión de este viernes del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), gobernado por ambas formaciones, de retirar unos bancos municipales con la bandera LGTBI.

"Después de tantos años de lucha, de manifestaciones de hombres y mujeres, cuando hemos aprobado el matrimonio igualitario... después de 40 años de democracia, donde España es vista fuera de nuestro país como una referencia, lo primero en lo que se ponen de acuerdo es en retirar las banderas LGTBI", ha criticado el presidente.

"Les digo desde aquí, ni un paso atrás", ha seguido. "Con nuestro voto, con el voto al PSOE el próximo 23 de julio, no vamos a permitir que esos derechos, que no son suyos, se les arrebaten a los hombres y mujeres", ha insistido.

"Nosotros pactamos para avanzar en derechos y libertades y ellos acuerdan con Vox para cortar esos derechos y libertades", ha zanjado.

Los socialistas han llegado al final de esta campaña en un relativo buen estado de salud. Si bien los sondeos internos no auguran que vayan a ser la fuerza más votada, sí que abren la posibilidad de que el PP y Vox no logren formar gobierno, lo que sería interpretado como una victoria por el PSOE, con la posibilidad de explorar alguna alternativa.

