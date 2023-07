Feijóo pide el voto para "romper los bloques" y llegar a "pactos de Estado"

El viernes, a última hora de la tarde, soplaba fuerte el viento en el puerto de la Coruña, donde concluyó Alberto Núñez Feijóo su primera campaña electoral como candidato a la Presidencia del Gobierno. Subió al escenario a los sones de The Final Countdown ante la presencia de 6.000 personas. El domingo, juega la Champions.

Para culminar su carrera a las generales del 23-J, el líder del Partido Popular eligió volver a casa, con los suyos. Teño Morriña, teño saudade, cantaba su amigo Julio Iglesias. Desde allí pidió el voto para "romper con los bloques y los bloqueos", pasar página del sanchismo y dar paso a una nueva era en la que primen los "pactos de Estado".

Con el recuerdo de sus cuatro mayorías absolutas en Galicia, Feijóo presumió de que su palmarés consiste en "unir a los gallegos". Y con la previsión de un hipotético mandato al frente de España, prometió "menos tensión y más moderación, menos personalismo y más interés general, menos división y más unidad, menos yo y más nosotros".

"Vengo a pedir el voto para poner todo lo que me habéis enseñado a disposición del conjunto de España. Os propongo romper los bloques y los bloqueos, volver a empezar juntos. Quiero ser el presidente de todos los españoles. Aquí está mi familia. Vine a casa para decir lo que quiero hacer. En este tiempo electoral estuve cuatro veces en Galicia. No podría pasar una campaña sin decir esto... Galicia, Galicia, Galicia, Galicia y ahora España", arengó.

De sus adversarios, criticó que "llegaron mintiendo, no supieron estar, intentaron dividir España" y que "no saben irse porque lo único que utilizan es la descalificación permanente". En cambio, aseguró que él sabrá llegar. Eso sí, "sólo después de ganar y no perdiendo las elecciones. Ganando, que es como se llega".

En los últimos días, los populares juegan con la idea del bloqueo para atraer el voto útil. En su última alocución antes de someterse al escrutinio de las urnas, Feijóo, haciendo un símil futbolístico, advirtió: "Los que van a perder la Champions van a sumar los puntos de los perdedores para decir que son más que el ganador. Es una Champions truncada, no están dispuestos a dejar gobernar al que gana".

