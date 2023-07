Feijóo y Aznar denuncian que Vox pretende hacerle el juego al "sanchismo" bloqueando la investidura

Tras el éxito de Alberto Núñez Feijóo en el cara a cara con Pedro Sánchez, el punto de mira del Partido Popular en este momento de la campaña electoral está orientado en reclutar el "voto útil". Como hizo Juanma Moreno en Andalucía, poniendo especial interés en atraer a los electores de Vox para alcanzar una "mayoría suficiente".

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la primera parada de esta estrategia ha sido Murcia, donde Vox se niega a reelegir presidente a Fernando López Miras si no entra en el gobierno regional. Hasta la capital de la región se trasladó este miércoles el líder popular acompañado por un antecesor: José María Aznar.

Según la dirección del PP, Aznar es una figura de referencia para la mayoría de votantes de Santiago Abascal. Tanto el expresidente del Gobierno como Feijóo, durante el acto de ayer, denunciaron que Vox pretende hacerle el juego al "sanchismo" bloqueando un futurible gobierno del PP.

Con el precedente de López Miras, el líder de los populares se mostró más rotundo que nunca: "Si el sanchismo y Vox quieren seguir de aliados, que lo sean; si quieren seguir demostrando que tienen los mismos intereses, que lo hagan; si quieren seguir bloqueando el Gobierno de Murcia, lo pagarán en las urnas. Pido que cese la irresponsabilidad". "Frente a la pinza y los chantajes de las minorías, está el PP para garantizar un gobierno fuerte", agregó.

No era la primera vez que Feijóo situaba a Vox como aliado de la izquierda. Un día antes dijo que "para que siga Sánchez hay bastantes opciones". Como "votar a aquellos que dicen que quieren que gobierne el PP para después bloquear cuando gana el PP".

Consciente de que la victoria en las urnas implica un trabajo dual: cortejar a los votantes de Vox y retener a aquellos procedentes del PSOE, Feijóo insistió en que quiere presidir "un Gobierno en solitario". Y para que eso pase, su equipo sólo contempla un escenario: acercarse lo máximo posible a la mayoría absoluta.

Porque, según consideró Feijóo, no se va a repetir lo que sucedió en 1996, cuando "el PSOE era mucho más responsable que ahora". "A Felipe González no se le ocurrió impedir el gobierno del presidente Aznar, ahora ya no está González, está Sánchez; vengo a pedir el voto para que nadie impida lo que los españoles quieran", remarcó.

"Se van a marchar"

Por su parte, Aznar se sirvió de un aforismo para lanzar su reproche a Vox por no facilitar la reelección de López Miras: "Ponen palos en las ruedas y los palos se van a caer. No es el momento de poner palos en las ruedas, sino de empujar fuerte a la bicicleta a una mayoría del PP. Se equivocan los que ponen esos palos en las ruedas".

Luego, recalcó: "Que los que están poniendo palos en las ruedas, dejen los palos en casa. Que vengan a hacer una mayoría sólida, fuerte. Vamos a ganar por más de lo que se creen, vamos a tener un Gobierno fuerte. Los que se han equivocado se van a marchar".

Abrió el mitin presidente de Murcia, que dijo que su territorio "no es ningún laboratorio". Pero sí "un espejo en el que puede mirarse España". Y en el panorama actual, un ensayo de lo que podría pasar después del 23-J si Feijóo gana pero no logra la absoluta: "Vox puede bloquear un gobierno mayoritario, votando con la izquierda".

Una vez concluido el mitin de Murcia, el PP anunció la visita de Feijóo en la mañana de este jueves a los estudios de esRadio, antaño emisora que más apoyo brindaba a Vox. Una declaración de intenciones. Es la siguiente parada de una ruta que tiene como meta final ensanchar por la derecha la base electoral del partido.

