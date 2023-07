Sánchez pide el voto para "una España que protege al que se cae y que premia el talento y no el bolsillo"

Pedro Sánchez, candidato del PSOE a revalidar la presidencia del Gobierno, ha pedido el voto para seguir trabajando por una España que "protege al que se cae, que premia el talento antes que el tamaño del bolsillo", en definitiva, el presidente del Gobierno ha pedido el voto para "la España que soñaron nuestros padres y abuelos y la que merecen nuestros jóvenes".

Sánchez ha llenado el Palacio de Congresos de Barcelona y su equipo ha tenido que "habilitar dos salas más" para poder presenciar el acto electoral que ha contado con el líder del PSC, Salvador Illa, la presidenta del Congreso de los Diputados y cabeza de lista por Barcelona, Meritxell Batet y el alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni.

El presidente del Gobierno ha apelado al voto de los indecisos para que un "día de votar se transforme en cuatro años de avances de derechos y libertades". Porque una cosa tiene clara Pedro Sánchez y es que la política que promete para el próximo mandato es "avanzar, avanzar y avanzar" frente al "derogar, derogar y derogar de Feijóo y Abascal".

En este acto, el líder del PSOE ha recordado que ni el partido ni él lo han tenido fácil estos últimos años porque "siempre los poderosos han sabido bien quién defiende el interés general y a la mayoría social de este país" y Sánchez ha reconocido que "es una enorme responsabilidad y un honor ser el Secretario General de los socialistas".

Pedro Sánchez ha tirado de anecdotario e historia para recordar que el PSOE "fue fundado por unos obreros en Casa Labra en Madrid hace 144 años y en aquel momento era ilegal" y al frente estaba un "Pablo Iglesias que fue un gigante" pero que tampoco lo tuvo fácil.

Vamos a ganar el #23J porque lo hemos hecho bien:



➝ España crece como nunca.

➝ Crea empleo como nunca.

➝ Controla la inflación como nadie.

➝ Echamos a la corrupción del Gobierno de España y hoy hay un Gobierno autónomo, libre y limpio.@sanchezcastejon#VotaPSOE… pic.twitter.com/ScmHk1CZUZ — PSOE (@PSOE) July 16, 2023

El líder socialista ha recordado la "anécdota de los abrigos" para cargar contra la "derecha política y mediática". En esta anécdota que ha contado Sánchez, a Pablo Iglesias, fundador del PSOE, le acusaban de ser un "acomodado por tener dos abrigos cuando en realidad siempre tuvo uno". Además, ha mencionado que años después del asesinato de Canalejas por un "anarquista chiflado" responsabilizaron al propio Iglesias del asesinato, "con esto os digo que son capaces de cualquier cosa para llegar al poder", en referencia al PP y Vox.

Contra todo pronóstico

Así, Sánchez ha asegurado que estas elecciones van contra pronóstico. El mismo con el que lleva lidiando años porque "desde que fui elegido Secretario General en 2014 el debate era el hundimiento del PSOE e incluso hablaron de sorpasso, pero les ganamos".

Cuatro años después, en 2018 "presentamos una moción de censura por la que nadie daba un duro y conseguimos expulsar a la corrupción y ganar la moción de censura" para que desde entonces haya un Gobierno "limpio" en España.

Un año más tarde, en 2019, Sánchez ha recordado que se convocaron dos elecciones generales --abril y noviembre-- con una "Cataluña ardiendo" y el resultado fueron "dos victorias para formar "un Gobierno progresista que protegiese a la gente y que hiciera avanzar a España".

El #23J tenemos que ir a votar por una España en la que cabemos todas y todos.



Para no volver a la España que defienden Feijóo y Abascal, en la que sólo caben ellos y los que piensan como ellos.@sanchezcastejon#VotaPSOE #Adelante #EspañaAvanza pic.twitter.com/hkmLJbKzwt — PSOE (@PSOE) July 16, 2023

Por eso, el líder socialista cree que tras este 'remar a contracorriente' el 23-J "volveremos a ganar las elecciones" y "habrá cuatro años más de gobierno socialista y políticas progresistas"

Sánchez se ha dirigido a las mujeres para advertirles que aquellos que piensan "que el lugar de las mujeres está en casa" lo que quieren es que se queden en casa el 23 de julio y no vayan a depositar su papeleta. "Pero hay que salir a votar al PSOE", ha reclamado.

Votar a PP y Vox

Sánchez ha querido recordar que las papeletas del PP, Vox y la abstención "nos pueden llevar al retroceso" por lo que ha pedido el voto para el PSOE como la "única garantía para que España avance".

El presidente también ha bromeado con la disyuntiva planteada por Feijóo de "Sánchez o España" para proponer él una nueva "Feijóo o la paz universal o Feijóo o el pan tumaca" y "pensaréis que os estoy tomando el pelo".

[Sánchez se "rebela" contra el PP por "blanquear a Vox y utilizar el terrorismo" y presume de "principios"]

Pero para Sánchez "es peligroso porque significa que no votar a PP o Vox es no ser España" y se preguntaba "¿qué van a hacer con nosotros?" para también responderse "esto no va de Sánchez o España. Esto va de un Gobierno presidido por Sánchez o uno de coalición de Feijóo y Abascal".

"Yo lo tengo claro, sin ambajes y sin tapujos. Yo gobernaré con el partido de Yolanda Díaz, habrá un gobierno de coalición con el partido de Yolanda Díaz", decía Sánchez mientras que "en el otro lado, aunque no lo digan, solo puede haber un gobierno de Feijóo con Abascal".

Propuestas

El candidato socialista ha esbozado algunas de las propuestas para los "próximos cuatro años" mientras recordaba las promesas con las que llegó al poder en 2019 y, además, ha vuelto a reivindicar que "busco votos hasta debajo de las piedras" como le explicó a Pablo Motos.

"Busco votos para aprobar una reforma laboral que reconoce derechos a los trabajadores, que ha conseguido que los indefinidos sean 5 de cada 10". También para aprobar unos Presupuestos "que han logrado que el Pacto contra la Violencia de Género haya pasado de 80 millones a 320 para defender y proteger a las mujeres".

También ha sacado pecho por "aprobar la primera Ley de Eutanasia de nuestro país o una Ley de Memoria Democrática para traer memoria, ley y justicia a las víctimas del franquismo". Porque para Sánchez "nosotros acordamos para conseguir derechos y libertades y ellos para recortarlos".

"Hemos cometido errores, por supuesto, nos hemos enfrentado a una pandemia ante la que la ciencia no sabía qué hacer tampoco pero no hemos claudicado ante el machismo como sí hacen otros", decía Pedro Sánchez.

Ha reivindicado la protección a más de "tres millones de trabajadores, autónomos u ofreciendo avales ICO" sin la ayuda de PP y Vox. "Hoy España crece cuatro veces más que la media de la UE".

"Nos comprometimos a subir el SMI al 60% del salario medio de España y mi compromiso es brindarlo por ley incorporándolo al Estatuto de los Trabajadores; me comprometo a que, una vez clarificada la revalorización de las pensiones, en los próximos años nutriremos con 5.000 millones de euros anuales la hucha de las pensiones".

También alargará el permiso de paternidad de las 16 semanas actuales a las 20 y aprobará una Ley de Cambio Climático para convertir España en una referencia en renovables.

Sigue los temas que te interesan