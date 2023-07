Elecciones generales 23-J, últimas noticias en directo | Abascal pide a Feijóo "que se centre" y le acusa de "alterar" el sistema de mayorías

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha dicho que Podemos no tenía constancia de la herencia universal de 20.000 euros que plantea la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en su programa para las elecciones del 23J y entiende que se haya generado un "debate" por parte de la gente de izquierdas en las redes sociales pese a que cree que el planteamiento tiene "buena intención".

"No nos había avisado Sumar de que iban a dar esta propuesta y no sabemos todavía. Vamos a esperar. Yo estoy convencido de que la propuesta tiene buena intención pero que ha generado un debate esta mañana en las redes sociales y había mucha gente de izquierdas que no entendía. Le vamos a dar un poco de tiempo", ha lanzado Iglesias en la tertulia de Cadena Ser.